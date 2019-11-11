СБУ заявляє, що інсценувала вбивство й затримала замовницю

Служба безпеки України заявляє, що інсценувала в Києві вбивство адміністратора дитячого освітнього клубу й затримала замовницю.

«Оперативники спецслужби отримали інформацію, що місцева підприємниця, яка займається валютно-обмінними операціями та орендою нерухомості, підшукує серед представників кримінальних кіл виконавця для здійснення вбивства. Правоохоронці встановили, що жінка «замовила» мешканку Київщини через майнові спори щодо власності на нерухомість у столичному регіоні. За вчинення вбивства зловмисниця пропонувала виконавцю 10 тисяч американських доларів», – заявили в СБУ.

У спецслужбі стверджують, що організатора вивели на умовного «кілера», якому передали чотири тисячі доларів авансу.

«Для надання «доказів ліквідації жертви» співробітники Служби провели спецоперацію та інсценували вбивство жінки у покинутій будівлі в лісі. Для підтвердження виконаного завдання було зроблено постановочні фото. Правоохоронці затримали зловмисницю на одній з вулиць столиці після отримання «звіту» імітованого вбивства та передачі другої половини суми», – розповіли в Службі безпеки України.

Кримінальне провадження відкрите за пунктом 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).