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27 травня 2021, Київ 21:10
Новини | Політика

СБУ затримала в Києві громадянина Молдови, якого розшукували за лінією Інтерполу

Іноземець, якому СБУ було заборонено в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску

Служба безпеки України затримала в Києві громадянина Молдови, який перебуває в міжнародному розшуку.

«Іноземець, якому СБУ було заборонено в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів в Республіці Молдова», – розповіли в СБУ.

Іноземцю оголосили підозру за частиною 1 статті 332-2 Кримінального кодексу України (незаконний перетин державного кордону України). Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Служба безпеки не уточнила, які саме злочини здійснив громадянин на території Молдови. Його ім’я наразі невідоме.

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