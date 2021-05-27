СБУ затримала в Києві громадянина Молдови, якого розшукували за лінією Інтерполу

Служба безпеки України затримала в Києві громадянина Молдови, який перебуває в міжнародному розшуку.
«Іноземець, якому СБУ було заборонено в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів в Республіці Молдова», – розповіли в СБУ.
Іноземцю оголосили підозру за частиною 1 статті 332-2 Кримінального кодексу України (незаконний перетин державного кордону України). Наразі вирішується питання про запобіжний захід.
Служба безпеки не уточнила, які саме злочини здійснив громадянин на території Молдови. Його ім’я наразі невідоме.
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