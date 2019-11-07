Зеленський ухвалив кілька кадрових рішень щодо керівництва СБУ

Президент Володимир Зеленський указами від 7 листопада звільнив Богдана Тиводара з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України та призначив керівників шести обласних управлінь, повідомляє Офіс президента.

Як випливає з указів, Сергія Криворучка призначено начальником управління СБУ Херсонської області, Юрія Борейчука – у Тернопільській, Євгена Борзілова – Полтавської, Сергія Заяця – Івано-Франківської, Павла Данюкова – Волинської, Анатолія Денисенка – Вінницької.

Крім того, указом Зеленського звільнено начальника управління СБУ у Дніпропетровській області Андрія Олійниа та призначено начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка.

Богдан Тиводар, якого президент звільнив з посади начальника Головного слідчого управління СБУ, пробув на цій посаді лише декілька місяців (з липня 2019-го). Причина звільнення невідома.