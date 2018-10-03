СБУ заявляє, що викрила голову району в Харкові на співпраці зі спецслужбами Росії

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області викрили голову адміністрації одного із районів Харкова на співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє прес-служба відомства 3 жовтня.

«Оперативники СБУ встановили, що посадовець у 2015 році під час перебування в тимчасово анексованому Криму був завербований представниками ФСБ для виконання завдань на шкоду державній безпеці України. «Зустрічі з кураторами відбувалися як на території РФ, так і в третіх країнах», ‒ повідомив на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко. За його словами чиновник, який має допуск до державної таємниці, також активно використовував для спілкування з росіянами електронну пошту та видані кураторами засоби мобільного зв’язку зі спеціальними додатками», – вказано в повідомленні.

Як інформує СБУ, її співробітники задокументували, що адміністрація під керівництвом зловмисника саботувала укази президента із забезпечення «черг» мобілізації на території району. Крім того, за ініціативою посадовця у Харкові були створені «альтернативні» спілки ветеранів АТО. «Вони займались не допомогою ветеранам війни на сході, а вимаганням грошових коштів з підприємців міста», ‒ сказав Віктор Кононенко.

«Через діяльності цих псевдоспілок також збиралась, систематизувалась та передавалась голові адміністрації інформація щодо особистих даних учасників антитерористичної операції. Він накопичував отриману інформацію на електронних пристроях для подальшої передачі спецслужбам РФ з використанням заздалегідь відпрацьованих каналів електронного зв’язку», – інформує СБУ.

Співробітники спецслужби у межах досудового розслідування також встановили факт наявності у чиновника подвійного громадянства.

За результатами розслідування голові адміністрації оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада). Чоловіка буде оголошено у розшук у зв’язку із тим, що він переховується на території Росії від органу досудового розслідування.