СБУ каже про викриття консулки України, яка «допомагала» нелегалам з країн Азії переїхати до ЄС. МЗС відреагувало

Служба безпеки України заявила про викриття української консулки, яка «допомагала» нелегалам з «терористично ризикових» країн Азії переїхати до ЄС.



Як повідомляє пресслужба відомства, перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу, транзитом через територію України.



За даними СБУ, консулка оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до України під виглядом студентів українських закладів вищої освіти, вартість цієї «послуги» – до 3 тисяч доларів.



У відомстві зазначають, що до своєї діяльності фігурантка залучила двох іноземців, які підшукували клієнтів, домовлялися з ними про «умови поїздки» та передавали гроші організаторці «схеми». За наявними даними, «послугами» зловмисників скористалося до 900 людей.



Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту в Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС.



Наразі консульці повідомлено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Вирішуються питання про обрання жінці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Крім того, спільників консулки планують оголосити в міжнародний розшук.



У МЗС України заявили про «нульову толерантність» до корупції.



«Корупційні дії цієї консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7. Підозрювану вже відкликали із закордонного відрядження», – повідомляють у пресслужбі дипломатичного відомства.



У МЗС кажуть про «повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання», для унеможливлення подальших зловживань в міністерстві «посилили контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах».