СБУ запобігла контрабанді у Росію комплектуючих для військових літаків

Служба безпеки України запобігла контрабанді у Росію комплектуючих до військових літаків через міжнародний аеропорт «Бориспіль». Про це повідомила пресслужба відомства.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організувало контрабандні поставки угруповання з шести активних учасників. Усі вони мають право постійного мешкання на території РФ. Зловмисники нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли до бойових літаків, зокрема СУ-27 та ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил РФ. Замовниками поставок були ділки з Росії, які діяли в інтересах Міноборони країни-агресора. Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що в ході операції співробітники СБУ затримали партію товарів, зокрема обчислювачі дистанційного управління, що входять до складу систем управління літаків СУ-27.

«Під час слідчих дій у складських приміщеннях і за місцями проживання фігурантів справи у Києві й Харкові правоохоронці вилучили агрегати та вузли з комплектуючими до бойових літаків, підготовлені для контрабандного вивезення. Також виявлено, зокрема, електронне листування із замовниками з РФ, комплекти митної й технічної документації, які доводять проведення оборудки. У ході обшуків організатор оборудки намагався застосувати нарізну вогнепальну зброю для протидії співробітникам спецслужби», – розповіли у СБУ.

Наразі триває досудове слідство. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за статтею 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.