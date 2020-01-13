У 2019 році СБУ виявила понад 1,4 млрд грн збитків від корупції

У 2019 році Служба безпеки виявила понад 1,4 мільярда гривень збитків від корупції, повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві стверджують, що за рік заблокували 497 проявів корупції.

«Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери становить понад 65 мільйонів гривень, а виявлені збитки держави і територіальних громад – більше ніж 1 мільярд 400 мільйонів гривень», – заявили в СБУ.

На початку 2019 року в «Індексі сприйняття корупції», який укладає міжнародна організація Transparency International, Україна отримала 32 бали зі 100 і посіла 122-е місце у світі.