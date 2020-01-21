СБУ: кримчанка з російським паспортом намагалася влаштуватися у Міноборони України

Військова контррозвідка СБУ завадила кримчанці з російським паспортом та контактами у ФСБ влаштуватися на роботу у Міністерство оборони України. Про це повідомили у СБУ.

«Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі вона переїхала до Києва. Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора. Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що жінка встигла пройти кілька етапів відбору на посаду, але проведена СБУ перевірка встановила вищезазначені обставини. Подаючись на посаду жінка не вказала, що має російське громадянство та знайомих у ФСБ.

Співробітники спецслужби попередили кримчанку про кримінальну відповідальність за державну зраду. Відповідно до статті 111 Кримінального кодексу дії на шкоду національним інтересам, вчинені за злочинним завданням іноземної сторони караються позбавлення волі на строк до 15 років.