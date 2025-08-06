НАБУ та СБУ заявляють про викриття схеми заволодіння держкоштами під час закупівлі послуг Мін’юстом

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України заявляють про викриття схеми заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції України.



Як повідомляє пресслужба НАБУ, серед підозрюваних колишній державний секретар Мін’юсту, чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін’юсту, бенефіціарний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.



У бюро стверджують, що за розробленим бенефіціарним власником ТОВ планом службові особи міністерства з метою закупівлі послуг з модернізації АПК організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік, а керівники ТОВ забезпечили підготовку технічного завдання на модернізацію АПК.



«Для завищення вартості послуг, на адресу ТОВ та інших, заздалегідь визначених компаній, направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали «потрібні» відповіді. Це стало підставою для початку торгів. Аби вони відбулися, учасники схеми забезпечили формальну участь ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ», – йдеться у повідомленні.



Як наслідок, міністерство уклало з ТОВ договір, за яким отримало послуги за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 10 мільйонів гривень, додають у бюро.



У СБУ зазначають,що у 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн грн – вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг.



Ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).



Також за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір. Тривають слідчі дії.



