СБУ підтверджує кримінальне провадження проти колишнього чоловіка Лілії Подкопаєвої

Служба безпеки України підтверджує, що затримала громадянина України Тимофія Нагорного, повідомила ввечері 8 жовтня речниця спецслужби Олена Гітлянська.

«Слідчий відділ Головного управління СБУ в Києві та області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками державної зради та шахрайства, тобто злочинів, передбачених ст. 111 та 190 Кримінального кодексу України. У межах цього кримінального провадження другого жовтня правоохоронці затримали Тимофія Нагорного в Києві після встановлення обставин вчинення злочину. Наступного дня йому було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2. ст. 15, ч. 4. ст. 190 Кримінального кодексу України», – вказано в повідомленні.

4 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, яка становить 528,6 тисячі гривень.

«Наразі столичною прокуратурою подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу у зв’язку із визначенням судом суми застави разом із запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою», – додала Гітлянська та анонсувала «більш детальну інформацію пізніше».

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, відомий насамперед як колишній чоловік олімпійської чемпіонки 1996 року зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої. Разом із Подкопаєвою Нагорний має двох спільних дітей.