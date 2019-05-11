СБУ припинила діяльність нарколабораторії з «прибутком» 300 тисяч гривень

Служба безпеки України повідомляє, що її співробітники в Чернігові припинили діяльність лабораторії з виготовлення особливо небезпечних наркотичних та психотропних речовин.

«Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру організували нарколабораторію в одному з приватних гаражних приміщень. За інформацією СБ України, щомісяця наркоділки виготовляли понад два кілограми психотропів, «прибуток» від реалізації яких становив близько трьохсот тисяч гривень. Зловмисники збували «товар» через розгалужену мережу дилерів, наркотики також можна було замовити на одному з веб-ресурсів у мережі Інтернет», – інформує спецслужба у Facebook.

Провадження порушене за ч. 2 ст. 307 («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів») Кримінального кодексу України.