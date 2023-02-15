Двоє російських олігархів намагалися уникнути націоналізації своїх активів в Україні – СБУ

Двоє підсанкційних російських олігархів намагалися уникнути націоналізації своїх активів в Україні, повідомляє Служба безпеки України у Facebook.

«Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг «Інвест Агро», які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно «приховати»: понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки, 6 вагонів з агропродукцією, понад 5,5 тисяч контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану, та майже 1,2 тисяч тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

За даними спецслужби, загальна вартість продукції становить 150 млн грн.

«Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями. У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні плани і запобігли їм», – йдеться у повідомленні.

Також тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності, повідомили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів уклав перелік, до якого увійшло понад 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.