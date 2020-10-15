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15 жовтня 2020, Київ 19:12
Новини | Події

У Києві 16 жовтня проведуть масштабні антитерористичні навчання

16 жовтня Служби безпеки України спільно з посольством Ізраїлю проведуть масштабні антитерористичні навчання у Києві. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу», – мовиться у повідомленні.

СБУ закликають киян зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

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