У Києві 16 жовтня проведуть масштабні антитерористичні навчання

16 жовтня Служби безпеки України спільно з посольством Ізраїлю проведуть масштабні антитерористичні навчання у Києві. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу», – мовиться у повідомленні.

СБУ закликають киян зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.