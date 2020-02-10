СБУ провела обшуки в Миколаївській облдержадміністрації

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора та Національною поліцією здійснила обшуки в будинку Миколаївської обласної державної адміністрації. Обшуки відбулися в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, який входить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Площа ділянки становить 157 гектарів.

«До цього касаційна судова інстанція за позовом прокуратури встановила, що посадові особи Миколаївської ОДА у 2015 році, ухвалюючи суперечливе розпорядження щодо водних об'єктів загальнодержавного значення, вийшли за межі своїх повноважень, та визнала недійсним відповідний договір оренди», – зазначено в повідомленні.

Розпорядження такими земельними ділянками перебуває у компетенції Кабінету міністрів України, уточнили в Офісі генпрокурора.