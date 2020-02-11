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11 лютого 2020, Київ 17:32
Новини | Події

СБУ проводить обшуки в «Київметробуді» та «Укргазбанку»

За повідомленням, ідеться про «схему шахрайського заволодіння бюджетними коштами»

Співробітники СБУ 11 лютого здійснюють обшуки у структурних підрозділах компанії «Київметробуд», у відділеннях державного «Укргазбанку» та в приватних структурах, повідомив сайт Офісу генпрокурора

За повідомленням, ідеться про «схему шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро».

За оприлюдненими даними, імовірні порушення допущені при будівництві дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва.

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