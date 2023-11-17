СБУ повідомила про підозри менеджерам олігарха РФ щодо збитків бюджету України на десятки млн грн

Служба безпеки повідомила про підозри фінансовому директору та головному бухгалтеру Запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів олігарх з Росії Костянтин Григоришин, у справі про масштабні збитки бюджету України.

«За матеріалами слідства, впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення «в тінь» бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку. Оборудка завдала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми поетапно перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території РФ. Для маскування незаконних «транзакцій» фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха», – розповіли в СБУ.

Підозри двом фігурантам справи оголосили за статтями про ухилення від сплати податку та службове підроблення.

З 2022 року, за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Запорізький завод електрообладнання перейшов у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості. Після викриття оборудки на підприємстві з орбіти російського олігарха СБУ повідомляла ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.