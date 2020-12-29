СБУ оголосила заочну підозру колишньому народному депутату від Партії регіонів

Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому депутату Верховної Ради України від Партії регіонів щодо його участі у створенні терористичної організації та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, повідомила пересслужба СБУ.

«Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу. Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим», – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ, як вказують у відомстві, продовжують досудове розслідування, тивають слідчі (розшукові) дії.

В СБУ не вказують імені ексдепутата, але зазначають, що його дії підпадають під три статті Кримінального кодексу України.