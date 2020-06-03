СБУ повідомила про підозру більш ніж десятку «керівників» угруповання «ЛНР»

За останні три місяці слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру так званим очільникам «міністерств», «адміністрацій» і «депутатам» підтримуваного Росією незаконного збройного угруповання «ЛНР». Як йдеться на сайті СБУ, також вчинення злочину інкримінується ватажку цього визнаного в Україні терористичним угруповання.

«Серед підозрюваних – керівники фейкових «МДБ», «міністерства зв’язку та масових комунікацій», «міністерства сільського господарства», три «депутати народної ради», двоє заступників «голів місцевих адміністрацій», двоє «посадовців міністерств» і ватажок бойовиків на прізвисько «Нуф». Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі), ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

В СБУ вказали, що судом надано дозвіл на затримання підозрюваних, їх оголошено у розшук.

Загалом за три останні роки слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо майже 90 представників угруповання «ЛНР», обвинувальні матеріали скеровано до суду, додали у відомстві.

«Триває робота щодо документування протиправної діяльності інших учасників терористичної організації», – вказали в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.