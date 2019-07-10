СБУ: підполковник Нацгвардії отримав у Криму російський паспорт і водійські права

Служба безпеки України повідомляє, що викрила підполковника Національної гвардії, який у 2014 році виїжджав в анексований Росією Крим «у пошуках кращої долі».

Як йдеться в повідомленні прес-служби відомства 10 липня, підполковник, «підтримуючи ідеологію так званого «русского мира», в Криму отримав російський паспорт, який не визнає українська влада. Також він отримав водійське посвідчення, став на військовий облік і в пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки в 1995 році в складі збройних сил Росії брав участь в бойових діях у Чечні.

За даними СБУ, в 2016 році підполковник влаштувався на службу в Головне управління Національної гвардії за сприяння колишнього керівництва НГУ. Він отримав допуск до державної таємниці і звернувся до командування про направлення його в район проведення антитерористичної операції.

«Перебуваючи в штабі АТО, підполковник, порушуючи встановлених вимог режиму секретності, накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації щодо виконання бойових завдань підрозділами НГУ зі складу сил антитерористичної операції», – йдеться в повідомленні.

У СБУ стверджують, що «попереджаючи витік і розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, співробітники військової контррозвідки Служби безпеки вилучили з незаконного обігу виявлені носії інформації». Підполковника відсторонили від виконання службових обов’язків, отримані щодо нього матеріали передали до органів досудового розслідування.

Служба безпеки України не називає імені офіцера, публікуючи копії його документів. У Нацгвардії України не повідомляють про викриття підполковника, його публічних коментарів із приводу звинувачень СБУ немає.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.