СБУ відреагувала на прес-конференцію свого екс-співробітника Прозорова в Москві

Служба безпеки України назвала «російською пропагандою» прес-конференцію свого колишнього співробітника Василя Прозорова в столиці Росії Москві.

«Не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучення своїх заїжджених фейків про «таємні тюрми» тощо», – заявили в СБУ.

У відомстві зазначили, що Прозорова звільнили з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу антитерористичного центру Служби безпеки України через службову невідповідність – «систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера».

25 березня Прозоров заявив у Москві, що з лютого 2014 року працював на російські спецслужби та передавав їм інформацію про ситуацію в зоні збройного конфлікту на Донбасі. Він, зокрема, звинувачував українських силовиків у злочинах на сході України та фальсифікаціях під час виборів президента України 2014 року.