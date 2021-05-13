Агента російських спецслужб засудили до шести років позбавлення волі – СБУ

Агента російський спецслужб засудили до шести років позбавлення волі, повідомила Служба безпеки України.

«Зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних сил України і займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об’єктів у Маріуполі. Під час затримання у злочинця було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1», – заявили в СБУ.

За даними слідства, мешканець Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.

Чоловіка визнали винним у державній зраді, участі в терористичній групі, незаконному поводженню зі зброєю та найманстві.