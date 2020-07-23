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23 липня 2020, Київ 22:05
Новини | Події

У СБУ заявили про розкрадання десятків мільйонів гривень під час реконструкції аеропорту «Бориспіль»

Служба безпеки України повідомила про масштабне розкрадання державних коштів під час реконструкції міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень. В межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що у помешканні одного із фігурантів справи вилучили близько 60 тисяч доларів та понад 1,5 мільйона гривень, законність походження яких не підтверджено.

«Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів», – заявили у СБУ.

Кримінальне провадження розпочате за частиною 2 статті 212 (ухилення від сплати податків, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) та частиною 5 статті 191 (привласнення та розтрата майна, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

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