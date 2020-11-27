СБУ викрила схему постачання вугілля з окупованого Донбасу на підконтрольну Києву територію і в країни ЄС

Служба безпеки України повідомила про блокування схеми постачання вугілля з окупованого Донбасу на підконтрольну Києву територію і в країни ЄС.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організував протиправний механізм власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній «Энергоимпекс». За домовленістю з ватажками «ДНР», його структури «допомагали» бойовикам із сортуванням та збагаченням кам’яного вугілля, видобутим на «націоналізованих» шахтах. На продукцію організатори виготовляли підроблені документи про її походження. Потім вугілля через територію РФ «офіційно» постачали і реалізовували в Україні та деяких країнах Європейського союзу. Більша частина отриманих коштів йшла до псевдобюджету «республіки» та на матеріальну підтримку незаконних збройних формувань. Для здійснення протиправної діяльності в нашій країні організатор зареєстрував у Києві так звану «дзеркальну» комерційну структуру з українською юрисдикцією», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, у Києві відбулася низка обшуків в офісі та за місцями проживання фігурантів справи.

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«Вилучено документацію, печатки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які доводять здійснення оборудки. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору українського «офісу» та іншим фігурантам», – йдеться в повідомленні.

Досудове слідство триває.

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляли, що з непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей у Росію вивозять близько 2,8 мільйона тонн антрацитового вугілля на рік (на майже 300 мільйонів доларів).