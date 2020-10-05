СБУ: затримані шахраї, які «працевлаштовували» людей помічниками народних депутатів зі «Слуги народу»

У Києві затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від «Слуги народу», повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, затримані намагалися продати «посади» та шукали клієнтів. Вартість послуг становила 18 тисяч доларів за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

У відомстві стверджують, що затримали громадян під час отримання ними 3 тисяч доларів.

Провадження відкрите за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру.