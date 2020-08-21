СБУ заявила про блокування каналу незаконних соцвиплат бойовикам

Контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування каналу незаконних соціальних виплат з державного бюджету бойовикам «ДНР».

«За даними слідства СБУ, мешканка Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат. Оперативники спецслужби встановили, що фігурантка особисто отримувала на підконтрольній українській владі території незаконно нараховані кошти і доставляла їх на ТОТ Донецької області як через лінію розмежування, так і територію РФ. Оперативники та слідчі СБ України задокументували, що серед замовників «послуги» були учасники незаконних збройних формувань», – мовиться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що жінку затримали у пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині, коли вона намагалася перетнути державний кордон. У неї виявили майже 750 тисяч у гривневому еквіваленті, банківські картки, довіреності, та інші документи, які «підтверджують отримання українських грошей терористами так званої «ДНР».

Затриманій повідомили про підозру за частиною 1 статті 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації або участь у ній) Кримінального кодексу України. Їй мають обрати запобіжний захід. Слідчі встановлюють, хто ще був причетний до незаконної схеми.