Справа про закупівлю застарілих гранатометів: СБУ підтвердила обшуки, а побиття під час слідчих дій заперечує

Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків в офісах «Агенції оборонних закупівель» та компанії-постачальника, а також за місцями проживання причетних осіб – вони відбувались в рамках справи про закупівлю для Сил оборони протитанкових гранатометів неналежної якості за завищеною вартістю.



Як повідомляє пресслужба відомства, під час слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило – про це свідчать протоколи обшуків, а також відеозаписи проведених слідчих дій.

Раніше «Українська бронетехніка» заявила про побиття першого заступника директора компанії під час обшуку СБУ.

«У ході незаконного обшуку співробітники СБУ було жорстоко побито у власній оселі першого заступника директора ТОВ «Українська бронетехніка» що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації», – йдеться у заяві.

«Українська бронетехніка» називає справу «абсолютно сфальшованою»

Кримінальне провадження стосується контракту на постачання одноразових реактивних протитанкових гранатометів, укладеного з АОЗ. «Українська бронетехніка» називає цю справу «абсолютно сфальшованою» і такою, що має на меті «винятково організацію тиску на найбільшу приватну українську компанію оборонно-промислового комплексу та підрив обороноздатності України».

За версією компанії, в лютому 2026 року АОЗ оголосила процедуру закупівлі реактивних протитанкових гранат (одноразові гранатомети) типу РПГ-18, РПГ-22 або РПГ-26, або їх аналогів.

Пропозиція ТОВ «Українська бронетехніка» містила різні аналоги одноразових гранатометів на вибір замовника і до цього, за твердженням компанії, всі ці типи гранатометів успішно постачались Силам безпеки і оборони тисячами без жодних рекламацій.

Зазначається, що АОЗ двічі проводила запити на зниження цін від потенційних постачальників, «Українська бронетехніка» зменшувала свою цінову пропозицію по кожному з видів гранатометів.

«Пропозиції «Української бронетехніки» були визнані найдешевшими, і ДП «АОЗ» самостійно обрало найдешевший з запропонованих гранатометів РПГ-75М виробництва чеської компанії Zeveta ammunition…В рамках реалізації укладеного контракту на постачання гранатометів в травні 2026 року УБ передала визначеному ДП «АОЗ» вантажоодержувачу, а в червні 2026 року в повному обсязі виконало свої контрактні зобов’язання та повністю поставило продукцію на визначений склад», – йдеться у заяві компанії.

В «Українській бронетехніці» стверджують, що співробітники СБУ, фактично, «організовують «карманні» експертизи, щоби довести нібито «бракованість» гранатометів», і не враховують факт того, що ці гранатомети «постачалися безпосередньо від заводу-виробника, який взагалі слідчими не залучається до вирішення питання щодо оцінки якості чи стану поставлених гранатометів».

Версія слідства – поставили не нове озброєння, а гранатомети 1980-х років

Служба безпеки України заявила про кримінальне провадження щодо закупівлі для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів неналежної якості за завищеною вартістю – йдеться про контракт «Агенції оборонних закупівель» із приватною компанією на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М, сума договору – 637 млн грн.



За версією слідства, відповідно до документів постачальник мав передати нове озброєння 2024–2026 років виробництва, але ще до укладення контракту Командування сил логістики ЗСУ попереджало закупівельника, що цей тип зброї є малоефективним і пропонувало розглянути інші зразки, попри це договір уклали.



У СБУ заявляють, що у травні 2026 року перша партія ‒ 3024 гранатомети ‒ надійшла до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ, приймаюча сторона не прийняла його та залишила лише на тимчасове зберігання.



Надалі слідство встановило, що фактично до військової частини поставили не нове сучасне озброєння, а гранатомети 1980-х років виготовлення.



Зокрема, як кажуть у СБУ, під час огляду виявлено ознаки перемаркування – під зовнішніми етикетками були старі маркування чеською мовою, а на окремих частинах виробів сліди значного окислення, після зняття нових етикеток встановлено, що комплектуючі елементи були виготовлені у 1986-1988 роках.

СБУ стверджує, що учасники схеми намагалися приховати справжній рік виготовлення, технічний стан і походження товару, для цього подавали підроблені документи та змінювали маркування. Також слідство перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої ця закупівля не могла б бути реалізована.

«Агенція оборонних закупівель» наразі це провадження та слідчі дії не коментувала.



