СБУ: обшуки в «Укрспецекспорті» та «Укроборонпромі» відбувалися в справі про державну зраду

Обшуки в «Укрспецекспорті» та «Укроборонпромі» відбувалися в межах кримінального провадження за ознаками державної зради, повідомила Служба безпеки України.

Діяльність посадовців нібито відбувалася «в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України».

За даними слідства, протиправна діяльність представників спецекспортера пов’язана із штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування чинних контрактів ДК «Укрспецекспорт», а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів.

За попередніми оцінками, нанесена шкода державним інтересам становила близько 100 мільйонів доларів.

«Укроборонпром» повідомляв, що співпрацює зі слідчими Служби безпеки України. В «Укрспецекспорті» стверджували, що відбувалося «незаконне вилучення документів та інформації, які стосуються фінансово-економічної діяльності за всі роки існування компанії».