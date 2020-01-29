СБУ вивела на підконтрольну Києву територію колишнього «міністра» угруповання «ДНР»

Контррозвідники СБУ під час спецоперації вивели на підконтрольну Києву територію одного з колишніх «міністр вугільної промисловості» незаконного збройного угруповання «ДНР».

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що псевдопосадовець регулярно відвідував засідання «уряду ДНР» та брав активну участь у формуванні внутрішньої політики «профільного міністерства». Він, зокрема, здійснював регулювання діяльності підприємств вугільновидобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області», – мовиться у повідомленні спецслужби.

За даними відомства, після усунення з посади затриманий почав свій бізнес на окупованих територіях, але думав про повернення на підконтрольну українській владі територію.

«Він повернувся у мирні райони України завдяки спецоперації, розробленій СБУ. Відразу після виведення з так званої «ДНР» він офіційно оформив відповідну заяву до СБ України, в якій повідомив про свою участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях «органів влади». Чоловік надав детальні свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. «Ексміністр» також засвідчив причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як «радники», у організації злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів РФ виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспублики», – мовиться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України.