У СБУ повідомили про затримання свого співробітника за підготовку вбивства колеги

Служба безпеки України 23 січня повідомила про затримання «діючого співробітника СБУ», який готував вбивство свого колеги.

«Вчора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного діючого працівника СБУ», – мовиться у повідомленні для ЗМІ.

У службі зазначили, що детальнішу інформацію з цього приводу нададуть «згодом, після завершення всіх слідчих та оперативних заходів».

В СБУ також закликали ЗМІ «керуватися офіційними джерелами інформації».

Журналіст Юрій Бутусов 22 січня повідомив, що полковника підрозділу «Альфа» СБУ затримали за підозрою у підготовці вбивства бригадного генерала СБУ. За словами Бутусова, у замовленні вбивства підозрюють колишнього високопоставленого співробітника спецслужби.

Українській службі «Бі-бі-сі» підтвердили в СБУ, що офіційне повідомлення для ЗМІ стосувалося допису Бутусова.