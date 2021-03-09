На Львівщині затримали командира підрозділу академії сухопутних військ за підозрою у збуті психотропної речовини – виправлено

Виправлений заголовок новини: йдеться про командира підрозділу академії сухопутних військ. Новина також доповнена даними від СБУ про те, що йдеться про підрозділ у Старичах

Управління Служби безпеки України у Львівській області повідомляє, що викрило офіцера військової частини, що дислокується у селищі Старичі і входить у підпорядкування Національної академії сухопутних військ, за підозрою в причетності до організації збуту наркотиків.

За повідомленням, правоохоронці затримали підозрюваного командира підрозділу Національної академії сухопутних військ 8 березня під час продажу чергової партії амфетаміну. Вилучену психотропну речовину направили на експертне дослідження.

Згідно з версією слідства, військовослужбовець налагодив механізм реалізації амфетаміну: клієнтів підшукував через особисті зв’язки. Співробітники СБУ задокументували кілька фактів збуту «товару».

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 208 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 10 років ув’язнення.

Слідчі дії тривають, встановлюють усі обставини правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, які, можливо, також причетні до збуту психотропних речовин.

Спецоперація проводилась спільно за участі працівників СБУ, поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Львівської області.