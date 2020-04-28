СБУ заявляє про затримання двох бойовиків, які підривали мости на Донбасі

Служба безпеки України заявляє, що в березні та квітні в Лисичанську Луганської області та Костянтинівці Донецької області затримала «двох активних учасників «групи Бергмана», які визнали свою провину у скоєнні терористичних актів».

«Наразі обом бойовикам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство», – інформує спецслужба.

«У 2014 році група «Німця» (прізвисько ватажка Валерія Бергмана – ред.) захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніт. Терористи використали вибухівку для підриву 4 мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, 2 мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині, ще два мости у Лисичанську були заміновані», ¬ ідеться в повідомленні.

Самого Валерія Бергмана затримали в районі Лисичанська 8 вересня 2019 року. Під час слідчих дій він надав «детальну інформацію про вчинені групою злочини, розташування схронів з вибухівкою… для скоєння диверсій, а також відомості стосовно інших учасників очолюваної ним терористичної групи».

Упродовж жовтня 2019 року – квітня 2020 року співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували на території Луганської та Донецької областей кілька схронів «групи Бергмана», повідомила українська спецслужба.