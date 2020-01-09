СБУ заявляє, що запобігла вбивству екскомандира ЗСУ спецслужбами Росії

Служба безпеки України заявляє, що її контррозвідники в Харкові запобігли вбивству одного з колишніх бойових командирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ.

«Оперативники СБУ встановили, що для виконання злочину російські спецслужби залучили харків’янина, який раніше проходив військову службу у Національній гвардії України, однак був звільнений через компрометуючі обставини. Завдання харків’янин отримав під час короткотермінового виїзду до Росії. Подальші його дії російські куратори узгоджували через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира виконавцю була обіцяна грошова винагорода», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 9 січня.

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що операція із запобігання замаху – свідчення того, що СБУ ефективно протистоїть російським спецслужбам.

Як ідеться в повідомленні, спецслужби Росії планували «помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань» на Донбасі.

«Зокрема, була знешкоджена група офіцерів Збройних сил Росії, один з яких носив звання «Героя Росії». Харків’янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де мешкає командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян», – твердить СБУ.

Як інформує українська спецслужба, контррозвідники та слідчі СБУ із бійцями спецпідрозділу «Альфа» затримали зловмисника з вибухівкою у будинку. За оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила півкілограма тротилу та приводилася у дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації. Через підвищену небезпеку вибухового пристрою під час транспортування, він був знищений у дворі будинку без загрози для життя людей.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Операція проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.