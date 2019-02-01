«Схеми» оприлюднили доказ спотворення ботами громадської думки в інтересах Яценюка й Мартиненка

«Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») оприлюднили доказ спотворення громадської думки зі сторінок фейкових акаунтів в інтересах колишнього прем’єр-міністра і лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка й екс-депутата і фігуранта справи НАБУ Миколи Мартиненка. Про це йдеться у розслідуванні «Ілюзіоністи».

У розпорядженні редакції опинився звіт від 2015 року про виконану ботами роботу в соцмережі за певний період часу. У ньому детально описано, під якими постами про Арсенія Яценюка і його однопартійців організовані несправжні юзери, тобто боти, залишали свої відгуки, чим захищали політиків від критики чи «зупиняли негатив».

Також у звіті є зведена таблиця з чітким підрахунком того, скільки від загальної кількості коментарів під постом є справою рук ботів.

Наприклад, під постом на той момент прем’єр-міністра Яценюка про членство України в НАТО і ЄС боти залишили 271 коментар (про це зазначено у звіті).

«Група наших коментаторів від початку підтримувала послідовну позицію Арсенія Яценюка у питанні євроатлантичної інтеграції... Звинувачення у відсутності реформ, корупції традиційно зупинялись і переводились на оточення президента, ГПУ, фракцію БПП у Верховній Раді», – йдеться у документі.

Журналісти «Схем» проаналізували коментарі і за принципом, зазначеним у звіті – висловлення підтримки та переведення уваги на президента, – виявили замовні відгуки. Серед них, наприклад, такі:

«Сьогодні дійсно потрібно бути чіткими у своїх позиціях і вказати вектор розвитку не лише народу, але й перш за все Європі! Так що, вважаю, у нас хороші перспективи для майбутнього»

«...от тільки з такими кадровими помилками, які допускає президент у військовій сфері, ми знову наступаємо на ті самі граблі»

«Президент уже показав свій вектор розвитку.Через рік після виборів ми побачили, що нічого, окрім власного бізнесу, його не цікавить»

Журналісти також проаналізували сторінки людей, які під наведеними у звіті постами, зокрема, Арсенія Яценюка, залишали коментарі.

Наприклад, один із «симпатиків» Яценюка фігурує у фейсбуці під ім’ям Павло Щирий. Протягом 2015-2016 років він залишав коментарі не лише під постами прем'єра і його політсили, але й тими, де про них згадували, наприклад, під журналістськими розслідуваннями.

Так, під дописом щодо сюжету «Схем» про те, як Яценюку даїшники забезпечують безперешкодний проїзд, поки кияни стоять у заторах, Щирий залишив такий відгук: «Тоді давайте, щоб усіх в однакові умови поставити, заборонимо пожежникам, поліції, криміналістам і військовим їздити в якісних авто, та ще і з «мігалками». Хай теж стоять в тянучках! І тоді усі будуть в рівних умовах, особливо екстрені хворі в «швидких».

Як встановили журналісти програми, насправді на фото цього профілю –музикант із Молдови Всеволод Королюк. Утім, сам він у коментарі «Схемам» заперечив будь-яку причетність до цього аккаунту. За його словами, він абсолютно не цікавиться політикою.

«Схеми» також зафіксували, що низка акаунтів-симпатиків Яценюка як прем’єра, залишаються палкими коментаторами «Народного фронту» і досі та здебільшого є прибічниками екс-нардепа від цієї політсили Миколи Мартиненка.

Один із прикладів – Марія Блинчук із Чернігова. У 2015-2016 роках вона активно коментувала публікації лідера «Народного фронту», а у 2018-му вже підключилась до дискусії в справі Мартиненка.

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Саме під час розгляду питання щодо обрання судом запобіжного заходу останньому ще у 2017 році вперше пролунала офіційна згадка про ботів «Народного фронту».

«Згадані у звіті дописи політиків, аналіз коментарів під ними та сторінок людей, які залишали ці коментарі, вказують на те, що звіт справжній», – ідеться у розслідуванні.

«Це – один із прикладів того, як спеціально навчені люди або технології можуть впливати на думку українців, які користуються соцмережами, щоб створювати політику потрібний імідж за допомогою коментарів», –йдеться в матеріалі «Схем».



Політтехнолог Дмитро Раімов пояснює, що така система працює «як піраміда».

«Один відсоток людей створює контент у соціальних мережах, 9-10% –коментують, усі інші читають коментарі. Тобто якщо ми візьмемо зі ста людей, то можна вважати, що приблизно 90 зі ста прочитають коментарі. І довгий час це було просто як теорія. Але далі дослідження американських виборів довели до того, що дійсно така система є», – каже Раімов.

У прес-службі Арсенія Яценюка, який вже не є прем'єром, але на захист іміджу якого щонайменше в 2015 році працювала організована група людей, у коментарі «Схемам» запевнили: він до цього не причетний.

«Наша команда не використовувала технологій із залученням коментаторів з фейкових акаунтів ні за часів прем’єрства Арсенія Яценюка, ні за жодних інших обставин. Навпаки, ми регулярно стикаємося з масовими атаками з сумнівних акаунтів та їхньою аномальною активністю негативного та брехливого змісту проти Арсенія Яценюка та «Народного фронту», – заявили в прес-службі.



Також журналістам вдалося з’ясувати, скільки українським політикам можуть коштувати послуги «ботів» для відбілювання репутації та спотворення громадської думки.