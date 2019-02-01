«Схеми» оприлюднили доказ спотворення ботами громадської думки в інтересах Яценюка й Мартиненка

«Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») оприлюднили доказ спотворення громадської думки зі сторінок фейкових акаунтів в інтересах колишнього прем’єр-міністра і лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка й екс-депутата і фігуранта справи НАБУ Миколи Мартиненка. Про це йдеться у розслідуванні «Ілюзіоністи».
У розпорядженні редакції опинився звіт від 2015 року про виконану ботами роботу в соцмережі за певний період часу. У ньому детально описано, під якими постами про Арсенія Яценюка і його однопартійців організовані несправжні юзери, тобто боти, залишали свої відгуки, чим захищали політиків від критики чи «зупиняли негатив».
Також у звіті є зведена таблиця з чітким підрахунком того, скільки від загальної кількості коментарів під постом є справою рук ботів.
Наприклад, під постом на той момент прем’єр-міністра Яценюка про членство України в НАТО і ЄС боти залишили 271 коментар (про це зазначено у звіті).
«Група наших коментаторів від початку підтримувала послідовну позицію Арсенія Яценюка у питанні євроатлантичної інтеграції... Звинувачення у відсутності реформ, корупції традиційно зупинялись і переводились на оточення президента, ГПУ, фракцію БПП у Верховній Раді», – йдеться у документі.
Журналісти «Схем» проаналізували коментарі і за принципом, зазначеним у звіті – висловлення підтримки та переведення уваги на президента, – виявили замовні відгуки. Серед них, наприклад, такі:
- «Сьогодні дійсно потрібно бути чіткими у своїх позиціях і вказати вектор розвитку не лише народу, але й перш за все Європі! Так що, вважаю, у нас хороші перспективи для майбутнього»
- «...от тільки з такими кадровими помилками, які допускає президент у військовій сфері, ми знову наступаємо на ті самі граблі»
- «Президент уже показав свій вектор розвитку.Через рік після виборів ми побачили, що нічого, окрім власного бізнесу, його не цікавить»
Журналісти також проаналізували сторінки людей, які під наведеними у звіті постами, зокрема, Арсенія Яценюка, залишали коментарі.
Наприклад, один із «симпатиків» Яценюка фігурує у фейсбуці під ім’ям Павло Щирий. Протягом 2015-2016 років він залишав коментарі не лише під постами прем'єра і його політсили, але й тими, де про них згадували, наприклад, під журналістськими розслідуваннями.
Так, під дописом щодо сюжету «Схем» про те, як Яценюку даїшники забезпечують безперешкодний проїзд, поки кияни стоять у заторах, Щирий залишив такий відгук: «Тоді давайте, щоб усіх в однакові умови поставити, заборонимо пожежникам, поліції, криміналістам і військовим їздити в якісних авто, та ще і з «мігалками». Хай теж стоять в тянучках! І тоді усі будуть в рівних умовах, особливо екстрені хворі в «швидких».
Як встановили журналісти програми, насправді на фото цього профілю –музикант із Молдови Всеволод Королюк. Утім, сам він у коментарі «Схемам» заперечив будь-яку причетність до цього аккаунту. За його словами, він абсолютно не цікавиться політикою.
«Схеми» також зафіксували, що низка акаунтів-симпатиків Яценюка як прем’єра, залишаються палкими коментаторами «Народного фронту» і досі та здебільшого є прибічниками екс-нардепа від цієї політсили Миколи Мартиненка.
Один із прикладів – Марія Блинчук із Чернігова. У 2015-2016 роках вона активно коментувала публікації лідера «Народного фронту», а у 2018-му вже підключилась до дискусії в справі Мартиненка.
Саме під час розгляду питання щодо обрання судом запобіжного заходу останньому ще у 2017 році вперше пролунала офіційна згадка про ботів «Народного фронту».
«Згадані у звіті дописи політиків, аналіз коментарів під ними та сторінок людей, які залишали ці коментарі, вказують на те, що звіт справжній», – ідеться у розслідуванні.
«Це – один із прикладів того, як спеціально навчені люди або технології можуть впливати на думку українців, які користуються соцмережами, щоб створювати політику потрібний імідж за допомогою коментарів», –йдеться в матеріалі «Схем».
Політтехнолог Дмитро Раімов пояснює, що така система працює «як піраміда».
«Один відсоток людей створює контент у соціальних мережах, 9-10% –коментують, усі інші читають коментарі. Тобто якщо ми візьмемо зі ста людей, то можна вважати, що приблизно 90 зі ста прочитають коментарі. І довгий час це було просто як теорія. Але далі дослідження американських виборів довели до того, що дійсно така система є», – каже Раімов.
У прес-службі Арсенія Яценюка, який вже не є прем'єром, але на захист іміджу якого щонайменше в 2015 році працювала організована група людей, у коментарі «Схемам» запевнили: він до цього не причетний.
«Наша команда не використовувала технологій із залученням коментаторів з фейкових акаунтів ні за часів прем’єрства Арсенія Яценюка, ні за жодних інших обставин. Навпаки, ми регулярно стикаємося з масовими атаками з сумнівних акаунтів та їхньою аномальною активністю негативного та брехливого змісту проти Арсенія Яценюка та «Народного фронту», – заявили в прес-службі.
Також журналістам вдалося з’ясувати, скільки українським політикам можуть коштувати послуги «ботів» для відбілювання репутації та спотворення громадської думки.
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