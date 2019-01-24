Фірма з російським корінням зі справи Мартиненка планує будувати реактори для ХАЕС за 70 млрд гривень – «Схеми»

Чеська компанія Škoda JS зі складу підсанкційної російської групи, яка фігурує у справі НАБУ щодо екс-депутата від «Народного фронту» Миколи Мартиненка, отримала «зелене світло» від уряду на будівництво нових реакторів для Хмельницької АЕС за 70 мільярдів гривень. Про це йдеться у спеціальному репортажі програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Росіяни під прикриттям: хто добудує ХАЕС за 70 мільярдів?».

Іще влітку 2018 року Кабінет міністрів України затвердив обґрунтування для будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС на загальну суму понад 70 мільярдів гривень. І виробником основної складової – реакторних установок – у попередньо затверджених документах вказана саме Škoda JS, яку обрали для цього без відкритого конкурсу і тендеру, після переговорів із потенційними постачальниками.

Škoda JS («Шкода – Ядерне машинобудування») – чеська компанія, яка працює у сфері атомної енергетики десятки років, мовиться у репортажі. Її власник – зареєстрована у Нідерландах компанія OMZ B.V. Вона входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», що підпорядковується російському «Газпромбанкові», більшість акцій якого належать російському газовому монополістові «Газпрому» і пов’язаним із ним структурам. Проти «Газпромбанку» в Україні запроваджено санкції, але до українського санкційного списку Škoda JS не входить. Натомість на неї накладені санкції в США.

​Основний мотив такого рішення, як пояснюють на самій АЕС, – нижча вартість проекту в порівнянні з іншими виробниками.

«Два блоки коштують 3 мільярди, ну, трохи більше від 3 мільярдів доларів. А якщо брати, наприклад, корейські, чи китайські, чи Areva, Westinghouse, то в них мінімальна ціна одного блоку – це 4 мільярди доларів», – розповів «Схемам» заступник гендиректора з капітального будівництва ХАЕС Олег Рахлінський.

Окрім того, Škoda JS фігурує у корупційній справі НАБУ щодо можливого отримання неправомірної вигоди екс-депутатом від «Народного фронту» Миколою Мартиненком. За даними детективів, на інших тендерах «Енергоатому» ця фірма виставляла ціну з надбавкою до 20%. Цю надбавку після перемоги в тендері, за версією слідства, Škoda JS нібито мала направляти на рахунки панамської компанії, яка, за документами, мала виступати посередником, – Bradcrest Investments.

Згідно з документами, поданими до двох швейцарських банків для відкриття рахунків фірми, бенефіціарним власником Bradcrest Investments був вказаний саме Микола Мартиненко (на той момент народний депутат і голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу).

​Загалом протягом 2007–2012 років Bradcrest Investments отримала від Škoda JS майже 6,5 мільйонів євро. При цьому кошти з рахунків цієї фірми використовували, зокрема, і для оплати за оренду помешкань для близьких до Мартиненка осіб в Лондоні та Відні.

Сам Мартиненко заперечує свою причетність як до самої компанії Bradcrest Investments, так і до отримання коштів від Škoda JS.

Škoda JS стала можливим постачальником реакторних установок для 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС після того, як у 2015 році Україна через події у Криму та на Донбасі розірвала договір із попередньою компанією – російською «Атомстройекспорт» (фірма перемогла у конкурсі щодо відбору типу реакторної установки для Хмельницької АЕС ще у 2008 році, обійшовши тоді американську Westinghouse і південнокорейську KEPCO).

​«У цих міжнародних торгах ми прописали, що мають бути максимально використані виконані будівельні конструкції. Для чого це було потрібно? Це набагато зекономить вартість цього будівництва. Воно буде значно дешевше, ніж будувати з нуля. Крім того, багато обладнання було поставлено, його ж теж потрібно було використати», – розповів заступник гендиректора з капітального будівництва ХАЕС Олег Рахлінський.

Медіа-директор асоціації ​«Український ядерний форум» Ольга Кошарна критикувала вибір російського партнера на конкурсі в 2008 році. На її думку, альтернативи як такої і не було, адже умови тоді були прописані під росіян.

​«Річ у тім, що насправді повноцінного тендеру (у 2008 році – ред.) не було. Були якісь виписані критерії конкурсу. Тобто це не за законом про тендерні процедури все відбувалося, де було б видно, що це все виписано під російську компанію», – каже вона.

Будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС почалось у 1985–86 роках. Та через вибух у Чорнобилі його було припинено після запровадження мораторію на будівництво атомних станцій. Мораторій зняли у 1993 році, але рішення добудувати ці два енергоблоки Кабмін ухвалив набагато пізніше – лише в середині двотисячних.

«Схеми» звернулися за коментарем до компанії Škoda JS: запитали про вартість реакторних установок, у якій країні планують їх будувати і чи не вплинуть санкції і справа щодо корупції, в якій фігурує компанія в Україні, на співробітництво з ​«Енергоатомом». Та в компанії вирішили поки на ці питання не відповідати.

​«Ми не будемо на даному етапі це коментувати», – повідомив прес-секретар Škoda JS Ян Столар.

В ​«Енергоатомі» не виключають, що установку для третього енергоблоку Хмельницької АЕС поставлятиме не Škoda JS, а інший виробник – якщо викупить у Škoda JS документацію на реакторну установку. Остаточного постачальника обіцяють зрештою обрати на тендері.