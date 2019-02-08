Кожен українець «заплатив» мільярдеру Косюку в середньому по 23 гривні дотацій

Найбільшу державну підтримку аграріїв у 2018 році отримали компанії радника президента України Юрія Косюка – власника «Миронівського хлібопродукту» (бренд «Наша Ряба»). Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканулу «UA:Перший») «Допоможи мільярдеру». Журналісти зафіксували, як у Міністерстві аграрної політики робили особливі привілеї компанії Косюка, тоді як іншим підприємствам необґрунтовано відмовляли у наданні дотацій.

​Найбільші суми державної допомоги для аграріїв торік, а це близько 970 мільйонів гривень, отримали компанії, пов’язані з Юрієм Косюком. Це чверть від усієї торішньої агродопомоги, яка загалом склала близько 4 мільярдів гривень, за інформацією Мінагрополітики.

«Таким чином, якщо розділити ці гроші на кількість населення України станом на початок 2018 року, відповідно до інформації держстату, виходить, кожен громадянин України умовно надав допомоги компаніям, пов’язаним з Юрієм Косюком на суму близько 23 гривень», – йдеться в матеріалі.

​Юрій Косюк – радник президента України, колишній перший заступник голови Адміністрації Президента України і восьмий найбагатший українець відповідно до рейтингу «ТОП 100» видання Новое время.

Журналісти програми «Схеми» стали свідками особливого ставлення членів комісії Мінагрополітики, яка ухвалює рішення щодо розміру держдопомоги, до підприємства «Перемога нова». Його бенефіціарним власником є Юрій Косюк.

​Попри те, що ця фірма не надала документ встановленого зразка (замість довідки від фіскальної служби був наданий лист) і пропустила дедлайн подачі цього документу, «Перемога нова» отримало державну підтримку на суму 34 мільйони.

Водночас, інакше ставлення було помічене до дрібніших компаній. Із понад двох тисяч заявок за програмою дотацій на утримання корів торік комісія відмовила 200 аграрним компаніям.

Серед причин відмови – аграрії надіслали свої документи лише в електронному вигляді, а не у паперовому, або ж бракувало якоїсь довідки, зокрема і з фіскальної служби.

Наприклад, сільськогосподарському підприємству «Макарчик» попри надання всіх документів в установлений термін, необґрунтовано відмовили у дотаціях з вигаданої причини – відсутності зареєстрованих та ідентифікованих тварин в реєстрі.

Водночас, у прес-службі «Миронівського хлібопродукту» повідомили, що «будь-яка компанія незалежно від імені її власника чи масштабів бізнесу може претендувати на отримання державних дотацій, якщо дотримується умов Постанови КМУ № 107 від 07.02.2018 р.. І весь обсяг державної підтримки, які одержали підприємства «МХП» у 2018 р., був наданий на підставі їхньої повної відповідності критеріям, встановленим чинним законодавством…».

Найбільше коштів компанії Юрія Косюка отримали за напрямком часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів – це близько 960 мільйонів гривень. Упродовж 2018 року їх отримали такі компанії, як ТОВ Вінницька птахофабрика», Прат «Зернопродукт МХП», ТОВ «НВФ «Урожай» та дочірнє підприємство «Перемога Нова».

Утричі менше коштів – понад 300 мільйонів – пішло на усі інші компанії-отримувачів держдопомоги за цим напрямком.

​Загалом за цим напрямком найбільше коштів отримала Вінницька область, де і сконцентровані компанії Косюка. Водночас дев’ять областей не отримали жодної копійки серед них – Одеська, Херсонська, Закарпатська та Сумська.