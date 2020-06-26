Швейцарський суд засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей – «Схеми»

Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угруповання». Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) із посиланням на три джерела, обізнані в процесі.

Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – «безумовного відбування». Павлу Скаленку – 24 місяці ув’язнення.

Засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона.

Як стверджували раніше швейцарські правоохоронці, Микола Мартиненко та Павло Скаленко підозрювались у тому, що відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах – таким чином відмиваючи кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.

За даними слідства, колишній депутат доручив спільнику – Павлу Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Відтак, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів Миколу Мартиненка.

Сам Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо колишнього народного депутата та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Ще на початку 2019 року українські правоохоронці оприлюднили в суді документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що, за даними офіційного слідства, ві декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала «відкати» на українських підрядах «Енергоатому» на загальну суму у 6,5 мільйона євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).

У відповідь захисники ексдепутата тоді заявили, що він такі документи до банку не подавав.

Микола Мартиненко на рішення суду Швейцарії поки не відреагував. Не відповів на прохання про коментар і його помічник. За даними журналістів «Схем», його адвокати у Швейцарії повідомили суду, що заявляють апеляцію на це рішення.

В українському суді розглядається справа щодо заволодіння ексдепутатом «Народного фронту» Миколою Мартиненком коштами підприємства «Енергоатом» під час закупівлі обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS, а також заволодіння коштами держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».