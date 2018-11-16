«Схеми» показали, як в Україні мери використовують місцеві варти в своїх політичних інтересах

Місцева влада в регіонах України наділяє муніципальну варту невластивими їй функціями правоохоронних органів та використовує її в своїх власних або політичних цілях. Зокрема, у Харкові, Одесі та Дніпрі такі комунальні охоронці блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів та журналістів, беруть участь у силових сутичках із місцевими підприємцями, проявляючи надмірну жорстокість з використанням спецзасобів. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») «Вартові мерів».

У Харкові працівники комунального підприємства «Муніципальна охорона» неодноразово не допускали активістів на сесію міськради, або й фізично видворяли їх із засідання, застосовуючи спецзасоби.

«Це комунальне підприємство створювалося, на мій погляд, як легальний загін «тітушок». Приміром, влітку цього року під стінами міськради відбулися сутички, де представниками, в тому числі, цього КП, використовувалися сльозогінний газ, піротехніка» – розповів керівникгромадської організації «Харківський антикорупційний центр» і депутат облради Дмитро Булах.

Отримати коментарі з цього приводу ані від керівництва муніципалів, ані від міського голови Харкова журналістам не вдалось.

В Одесі така сама структура, тільки з іншою назвою – комунальна установа «Муніципальна варта» – також застосовує силу до мешканців міста, які проявляють свою активну громадянську позицію. Жертвою їхніх дій, наприклад, став активіст Віталій Устименко – на відео зафіксовано, як силовики-муніципали фізично його вигнали з сесії, коли той намагався поставити питання щодо відведення землі міста під забудову приватній фірмі.

«На сесії з голосу було піднято питання щодо виділення громадської території у власність будівельної фірми. З голосу, тупо, нахабно це питання підняли – звісно, що ми мали заперечення проти цього. В результаті того, що ми почали висловлювати свій протест – а ми жодним чином не орієнтувались на силове протистояння, – співробітники варти нас почали витягати із зали», – розповів голова одеської організації «Автомайдану» Устименко.

​Міський голова Одеси Геннадій Труханов вважає, що «шум довкола варт – провокація»: «Це – надумано, по-перше. По-друге, це добре організована провокація. Якби ви влаштувалися попрацювати в міськраду, ви змінили би свою думку».

Колишні працівники муніципальних варт, підтверджують, що місцеві керівники міст використовують їх у власних політичних цілях, наприкладпід час зібрань депутатів.

«Попереджали, що це людина, яку можна пускати, а це – яку не можна – розповів екс-співробітник дніпровської «Муніципальної варти» Ярослав Копил.

Муніципали забезпечуються спецзасобами. Зокрема, у 2017 тоді одеські дружинники отримали з бюджету міста 750 тисяч гривень на придбання «засобів індивідуального захисту» – йшлося про півтисячі газових балончиків, майже 3 сотні гумових палиць, більше півсотні бронежилетів, каски, щитки, тощо.

Прояв силової агресії з боку муніципалів був зафіксований і в Дніпрі. Зокрема, у липні, коли влада ухвалила рішення знести МАФи, а підприємці намагалися відстояти своє право там торгувати – камінням та зеленкою в бік муніципалів. Протистояння перейшло у сутички з постраждалими – із розпилюванням газу та побиттям муніципалами підприємців.

«Муніципальна варта» вишикувалась у шеренгу й почала бризкати на людей газом. Мене особисто під цим деревом завалили. На мені сиділо четверо чоловіків і били ногами. Вибили зуби» – розповів дніпровський фермер і підприємець Євген Корнієнко.

Міський голова Борис Філатов у коментарі «Схемам» визнав, що «Муніципальна варта» виконує ті функції, з якими не справляється поліція – або з якими вона не хоче справлятися: «Комусь може здаватися, що це приватні армії регіональних феодалів, це їхній силовий блок. Це ті, завдяки кому вони борються з демократією, активістами. Так, ми маємо групу, яка виїжджає забезпечувати громадський порядок під час знесення, яка їздить разом з інспекторами з благоустрою, разом з інспекторами з парковок. Тому що є на них і напади, і різні хуліганські дії. Але, при цьому пріоритет, який я ставлю перед «Муніципальною вартою», це, насамперед, охорона громадського порядку».

«З одного боку вони були створені начебто з благородною метою: займатись благоустроєм, допомагати правоохоронцям та, зрештою, охороняти громадський порядок. Та з іншого боку, в окремих випадках їх використовує місцева влада у власних інтересах. Не складно уявити, яким потужним може бути цей інструмент в руках міських голів із наближенням виборів. Адже правова неврегульованість залишає за мерами виключне право контролювати таких вартових, а самим вартовим дає можливість не відповідати за законом так само суворо, як наприклад поліцейський – хоча вони вже частково мають схожі функції», – йдеться у спецрепортажі.

«Схеми» проаналізували кілька статутів цих структур разом з юристами та виявили, що в такому вигляді їхнє існування створює певний ризик для суспільства. Адже вони часто приписують собі функції, притаманні виключно правоохоронцям – зокрема, в частині охорони громадського порядку.

Юрист, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів та один з розробників закону «Про Нацполіцію» Євген Крапивін пояснює: «Вони знайшли певну юридичну форму, хоча насправді вона доволі сумнівна, і фінансуються з коштів місцевого бюджету. Яка їхня чисельність і чому часто вони використовуються для незаконних дій? Тому що, з одного боку, це все виглядає дуже гарно, а з іншого, повторююсь, законодавство недостатньо якісне. І якщо дивитися чітко з урахуванням принципів верховенства права і юридичної визначеності, то взагалі групи людей, в яких немає жодних повноважень, алевони їх на себе перебрали і застосовують – це незаконна діяльність по суті».

Муніципальні варти – це структури, які контролюються виключно місцевою владою і фінансуються з місцевих бюджетів. В регіонах існують різні варіації назв – «гвардія», «охорона», «варта», раніше навіть була «Муніципальна поліція», але після 2017 заборонено використовувати слово «поліція» в назві. Є також різні форми: як комунальні підприємства, так і громадські формування. У першому випадку вони підпорядковуються виключно місцевій владі, а в другому – лише собі, час від часу взаємодіючи із поліцією. Головне завдання – підтримувати порядок у містах та охороняти комунальну власність.