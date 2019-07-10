Оголосили підозру екс-голові Запорізької ОДА, про численне елітне майно якого розповідали «Схеми»

Детективи НАБУ за погодженням із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому очільнику Запорізької облдержадміністрації Костянтину Брилю про підозру в декларуванні недостовірної інформації – в основу офіційного провадження лягли дані з розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Спецагент із Запоріжжя».

Журналісти встановили, що Бриль та його родина є власниками численного елітного майна – попри те, що сам Бриль майже все життя працював на державній службі. І виявили, що в 2016-му році він єдиний серед голів облдержадміністрацій не подав електронну декларацію за 2015-ий рік.

​За даними слідства, Костянтин Бриль, який протягом квітня 2016-червня 2019 року очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію, всупереч закону не подав декларацію за 2015 рік та не вказав численне майно в деклараціях за 2016-2017 роки. Йдеться про об’єкти нерухомості, у тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 мільйонів гривень та 8 мільйонів гривень відповідно.

​Як повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури, оскільки Костянтин Бриль не з’явився на виклик детективів НАБУ та не перебуває за місцем проживання, 9 липня поштою йому надіслали повідомлення про підозру «за фактом неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік та внесення недостовірних відомостей до декларацій...за 2016 та 2017 роки».

Раніше «Схеми» виявили, що Костянтин Бриль був єдиний головою ОДА, який у 2016 році не подав е-декларацію – хоча згідно із Законом «Про запобігання корупції», він мав прозвітувати про свої статки до 1 листопада.

​Журналісти також встановили, що Костянтин Бриль, згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власником понад 40 соток землі та двох будинків на 625 та 282 квадратних метрів в елітному поселенні Пуща-Водиця у Києві. Три з чотирьох гектарів йому подарував батько – Іван Бриль, який також майже все життя пропрацював на держслужбі.

Також Бриль має п’ятеро дітей: двох синів та трьох доньок. На своїх сторінках у мережі Facebook сини вказали, що живуть і навчаються в Німеччині. Про заможне життя дітей Костянтина Бриля також свідчить сторінка в Instagram його доньки: відпочинок на яхті на Лазуровому узбережжі Франції, Маямі, Мальдіви, Лондон.

Дружина Костянтина Бриля Майя є власницею квартири площею 222 квадратні метри та гаража в центрі Києва, однокімнатної квартири під Києвом, а також мисливського будинку в урочищі «Діброва» у Київській області.



Сам Бриль тоді пояснив журналістам, що не оприлюднювати декларацію йому тоді наказала СБУ: «Не маю права порушити наказ. Я є чинним офіцером Служби безпеки України. Для всіх офіцерів без винятку: для Бриля, для Іванова, для Петрова є особливий порядок подачі до НАЗК наших декларацій. Я її подав. І розкрити цю декларацію, яка містить набагато більше інформації, ніж звичайна декларація, яку я подавав і вона була загальнодоступною, я не маю права порушувати наказ».