Зрізаючи гроші на культуру та науку, «Зе-команда» подвоїла бюджет податковій міліції, яку обіцяла ліквідувати

Державній фіскальній службі, більшість працівників якої сьогодні є податковими міліціонерами, подвоїли фінансування, попри те, що команда Володимира Зеленського обіцяла ліквідувати цей орган, називаючи це своїм «програмним пунктом». Збільшення бюджету на податкову міліцію Рада затвердила під час перегляду бюджету України на 2020 рік, тоді ж коли урізали витрати на Український культурний фонд, підтримку української книги, фінансування Суспільного мовника та наукові дослідження. Про це йдеться у матеріалі «Наглядачі за бізнесом» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня депутати проголосували за зміни до бюджету на 2020 рік і, таким чином, збільшили, з-поміж іншого, фінансування Державної фіскальної служби і податкової міліції в її складі – на майже 450 мільйонів гривень додатково. Загалом бюджет нереформованої структури тепер становить близько мільярда гривень.

Ці додаткові півмільярда спочатку були передбачені на Бюро фінансових розслідувань – орган, який мав замінити податкову міліцію і створення якого було програмним пунктом президента Володимира Зеленського та партії «Слуга народу». Але ще 17 січня Верховна Рада відхилила відповідний законопроєкт про створення Бюро.

Одразу після цього голосування Державна фіскальна служба попросила подвоїти їй фінансування. Зокрема, у листах до Міністерства фінансування йшлося про збільшення зарплат з 6 тисяч гривень до 21 тисячі – у центральному апараті та до 13 з половиною тисяч – в територіальних органах.

Також у ДФС просили ще додати їм 51 мільйон за бюджетною статтею «оплата послуг, крім комунальних» – це здебільшого транспортні послуги.

Хоча ще торік на цю ж статтю просили вп’ятеро меншу суму – понад мільярд гривень. Зрештою, Мінфін подав пропозицію до парламенту – 18 мільйонів гривень за цією статтею.

Не всі народні депутати України підтримували таке збільшення.

«Сама ДФС зараз збором доходів не займається. Тобто, це той орган, який просто мав реформуватись в дві частини. Ну, і відповідно, сенс збільшувати фінансування того органу, який вже умовно не існує, в якому залишилось якихось пару функцій, які там історично, всі ми знаємо, були не дуже успішними. Але чому збільшили – мені Мінфін так і не пояснив», – розповів депутат від «Голосу», секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль.

Збільшення фінансування податкової міліції Кабінет Міністрів підтримав у день призначення в.о. голови ДФС Сергія Солодченка, колишнього податкового міліціонера.

На початку 2020 року йому довелося пояснювати на співбесіді на посаду першого заступника голови ДФС, звідки у нього будинок під Києвом, готівка та цінності. Під питанням залишається і те, чи має він право обіймати державну посаду. Ще у 2016 році апеляційний суд Києва визнав, що посади, які він обіймав за часів президента Януковича – підпадають під люстрацію. Тоді Сергій Солодченко був керівником слідчого відділу податкової міліції, згодом заступником керівника управління податкової міліції – керівником слідчого управління Державної податкової служби у Луганській області.

«Під час карантину, кризи, коли іншим скорочують витрати, податковій міліції значно збільшили фінансування. Зробили це під призначення нового очільника Сергія Солодченка – податкового міліціонера, який займав високі посади в часи Януковича. Тож майже пів мільярда додаткових коштів піде на орган, на роботу якого є чимало скарг від підприємців і який мав бути взагалі ліквідований», – йдеться у розслідуванні.

У офісі бізнес-омбудсмена повідомили: щороку чверть скарг, які надходять до них на правоохоронців – припадає саме на податкову міліцію. А значна кількість кримінальних проваджень, за словами заступника бізнес-омбудсмена Ярослава Грегірчака, які податкові міліціонери відкривають – не доходять до суду чи розсипаються там.

«З точки зору статистики Офісу генерального прокурора. У 2019-му році було зареєстровано 1287 кримінальних проваджень по ухиленню від сплати податків. У тому ж році було закрито 262 кримінальні провадження – з них 259 за відсутністю складу злочину. І це було зроблено ще до того часу, як обставини потрапили до суду – це власне було зроблено на етапі досудового розслідування», – розповів «Схемам» Грегірчак.

Після Революції Гідності представники влади хотіли ліквідувати ДФС і податкову міліцію у її складі – разом з економічними департаментами в СБУ та МВС. А натомість планували створити нову фінансову службу розслідувань. З такою ж ініціативою вийшов і президент Володимир Зеленський з новою командою.

Податкова міліція – це по своїй суті правоохоронний орган в середині органу виконавчої влади (ДФС). Її працівники відкривають кримінальні провадження, в рамках яких проводять розслідування щодо ймовірної несплати податків. І мають у своєму арсеналі ті ж інструменти що у інші правоохоронці: можуть приходити на обшук, проводити оперативно-розшукову діяльність та передавати справи до суду, йдеться у розслідуванні.

ДФС знаходиться на етапі реорганізації. У 2018 році було прийнято рішення про її розподіл на Державну податкову та Державну митну служби.