Після розслідування «Схем» у Нацполіції ліквідують нелегальний воєнізований відділ

Департамент поліції охорони Національної поліції України почав ліквідацію підпорядкованого йому відділу воєнізованої охорони «Безпека життя» після оприлюднення розслідування «Приватний загін під крилом Нацполіції» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший). Журналісти викрили незаконне створення, існування й діяльність цього відділу.

Про ліквідацію йдеться у відповіді Департаменту поліції охорони на запит «Схем» щодо діяльності цього відділу: «На цей час Департаментом поліції охорони здійснюються заходи щодо ліквідації відділу воєнізованої охорони «Безпека життя» у встановленому законодавством порядку».

У департаменті зазначили, що «з метою підвищення ефективності діяльності органів і підрозділів Нацполіції… вживалися відповідні організаційно-практичні заходи, у тому числі шляхом оптимізації штатних структур».

Відповідно, однією зі змін у структурі Департаменту поліції охорони та підпорядкованих йому підрозділів стало «скорочення у повному обсязі штатної чисельності відділу воєнізованої охорони «Безпека життя».

Водночас, «Схеми» очікують відповідей і на інший запит – щодо того, якою буде доля співробітників цього відділу: чи будуть вони переведені в інший відділ або підрозділ у структурі Нацполіції чи МВС.

Раніше журналісти «Схем» розповіли, що створення, існування й діяльність відділу воєнізованої охорони «Безпека життя» у структурі Національної поліції суперечить чинному законодавству, а його працівників можуть використовувати для захисту приватних або політичних інтересів оточення керівництва МВС.

Вперше співробітників цього відділу воєнізованої охорони журналісти ідентифікували на мітингу біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 17 липня, на якому стався напад на голову правління ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Згодом – під час протестів проти незаконної забудови в Ірпені, де вони були на стороні забудовника. Окрім того, співробітники відділу були помічені у суді над сином Арсена Авакова, коли йому обирали запобіжний захід у справі щодо закупівлі неякісних рюкзаків для Нацгвардії в обхід тендеру.