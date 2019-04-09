Проект на 70 мільярдів: Порошенко підписав указ щодо будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів України невідкладно внести на розгляд Верховної Ради законопроект про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної електростанції. Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповідали, що попередню згоду на добудову нових реакторів від українського уряду без тендерів отримала чеська компанія Škoda JS – вона входить до підсанкційної російської групи та фігурує в справі НАБУ щодо екс-депутата від «Народного фронту» Миколи Мартиненка.

Влітку 2018 року Кабінет міністрів України затвердив обґрунтування для будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС на загальну суму понад 70 мільярдів гривень. Виробником основної складової – реакторних установок – у попередньо затверджених документах вказана саме Škoda JS, яку обрали для цього без відкритого конкурсу і тендеру, після переговорів із потенційними постачальниками.

Škoda JS – чеська компанія, яка працює у сфері атомної енергетики десятки років, йдеться у репортажі. Її власник – зареєстрована у Нідерландах компанія OMZ B.V. Вона входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», що підпорядковується російському «Газпромбанкові», більшість акцій якого належать російському газовому монополістові «Газпрому» і пов’язаним із ним структурам. Проти «Газпромбанку» в Україні запроваджено санкції, але до українського санкційного списку Škoda JS не входить. Натомість на неї накладені санкції в США.

​Основний мотив такого рішення, як пояснюють на самій АЕС, – нижча вартість проекту в порівнянні з іншими виробниками.

«Два блоки коштують 3 мільярди, ну, трохи більше від 3 мільярдів доларів. А якщо брати, наприклад, корейські, чи китайські, чи Areva, Westinghouse, то в них мінімальна ціна одного блоку – це 4 мільярди доларів», – розповів «Схемам» заступник гендиректора з капітального будівництва ХАЕС Олег Рахлінський.

Окрім того, Škoda JS фігурує у корупційній справі НАБУ щодо можливого отримання неправомірної вигоди екс-депутатом від «Народного фронту» Миколою Мартиненком. За даними детективів, на інших тендерах «Енергоатому» ця фірма виставляла ціну з надбавкою до 20%. Цю надбавку після перемоги в тендері, за версією слідства, Škoda JS нібито мала направляти на рахунки панамської компанії, яка, за документами, мала виступати посередником, – Bradcrest Investments.

​Загалом протягом 2007-2012 років Bradcrest Investments отримала від Škoda JS майже 6,5 мільйонів євро. При цьому кошти з рахунків цієї фірми використовували, зокрема, і для оплати за оренду помешкань для близьких до Мартиненка осіб в Лондоні та Відні.

Сам Мартиненко заперечує свою причетність як до самої компанії Bradcrest Investments, так і до отримання коштів від Škoda JS.

«Схеми» зверталися по коментар до компанії Škoda JS: запитали про вартість реакторних установок, у якій країні планують їх будувати і чи не вплинуть санкції і справа щодо корупції, в якій фігурує компанія в Україні, на співробітництво з ​«Енергоатомом». Та в компанії вирішили поки на ці питання не відповідати.