В Адміністрації президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому

В Адміністрації президента й у Фонді президентів України не знають, де перебувають подарунки Петрові Порошенку від Білого дому. Про це йдеться у спецпроекті «Пострепорт» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

Під час візиту до США у вересні 2014 року Порошенко отримав таріль від американського президента Барака Обами з іменним написом вартістю $700, а також скульптуру орла із нержавіючої сталі на інавгурації вартістю $600 – від віце-президента США Джо Байдена. Про це стало відомо журналістам з інформації, наданої на запит «Федерації американських науковців».

Адміністрація президента України у відповідь надіслала «Схемам» письмовий перелік подарунків, отриманих Петром Порошенком на посаді голови держави, в якому вищезгадані подарунки відсутні. Очільниця Фонду президентів України Людмила Галаган також повідомила, що у них немає ані тарілки, ані скульптури орла.

За процедурою, пояснює юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Цокур, Порошенко мав би протягом місяця з моменту отримання презентів передати їх до Адміністрації президента. Там, у свою чергу, мали б передати їх у Фонд президентів України, розташований у бібліотеці імені Вернадського у Києві.

Юристи також звернули увагу на вартість отриманих подарунків. Станом на вересень 2014-го року – максимальна сума для подарунка, яку посадовець міг отримати, складала 625 гривень і 1218 гривень – сукупно вартість усіх подарунків за рік. Водночас сукупна вартість двох презентів від Білого дому складає $1300.

«У випадку, якщо президент отримує подарунок, який вище мінімуму – це розглядається як правопорушення, пов'язане з корупцією. Суб'єкт уповноважений є НАЗК – воно і має вирішувати відповідність дарунка і порушення чи ні», – вважає юрист Цокур.

Редакція окремо відправляла запит особисто на ім’я президента, та відповіді так і не отримала.

Також, зазначають журналісти, в Україні на офіційному сайті президента не публікують дані щодо подарунків главі держави, а також не оцінюють вартості таких презентів – на відміну від інших країн.

Зокрема, у червні 2017 Петро Порошенко подарував прем’єр-міністрові Великої Британії Терезі Мей намисто. Там його оцінили у 160 фунтів стерлінгів. Мей придбала цей подарунок за власні кошти. Презенти понад 140 фунтів британським посадовцям доводиться купувати, якщо вони хочуть залишити їх собі. І ці дані публікують на офіційному сайті уряду Великої Британії.

У 2014 році у резиденції «Межигір’я» екс-президента-втікача Віктора Януковича знайшли велику кількість подарунків. Частина з презентів – і досі там. Серед них статуетка з написом «Від депутата Ківалова і ректора Одеського університету» та «срібний набір» із написом «сувенір від Порошенка».