Російські компанії зайшли в українські акваторії морів і шукають там газ – «Схеми»

Росія видає ліцензії на вивчення і видобуток нафти й газу на ділянках у Чорному і Азовському морях, які належать Україні, йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

​«Схеми» з посиланням на карту надрокористування Росії повідомляють, що у травні 2017 року ПАТ «Нафтова компанія «Роснєфть» отримала ліцензії на дві ділянки для геологічного вивчення та пошуку нафти і газу. Межі цих ділянок – Туапсинський прогин та Західно-чорноморська площа – виходять за межу російської акваторії Чорного моря і заходять у морську економічну зону України.

Зміни до трьох старих ліцензій на вивчення отримало ЗАО «Черноморнефтегаз» із Краснодара, збільшивши площі і також перетнувши територію.

Ліцензію і на вивчення, і на розробку української газово-нафтової ділянки «Глибока» отримала маловідома російська компанія «Новые проекты».

​Очільником і власником цієї компанії через «Главнефтесервис» є уродженець Оренбурзької області Росії Антон Дорноступ, який до кінця 2015 року займався продажем м'яса.

Раніше ЗМІ пов’язували її з бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком. За версією журналістів «Схем», за новими «Новыми проектами» може стояти родина проросійського політика Віктора Медведчука, оскільки Антон Дорноступ є партнером компанії подружжя «Таврия Инвест» у двох фірмах. Також Дорноступ пов’язаний із родиною екс-керівника «Роснадр» Валерієм Паком, який нині працює на компанію Оксани Марченко і Віктора Медведчука «НЗНП Тейд».

Віктор Медведчук і його «Український вибір» не прокоментували журналістам свою співпрацю з фірмою «Новые проекты», а до її директора Антона Дорноступа журналісти до ефіру програми додзвонитися не змогли.