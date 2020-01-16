Пов’язані з оточенням Авакова фірми, попри порушення, отримали спецдозволи на видобуток танталу і золота – «Схеми»

Фірми, пов’язані з оточенням міністра внутрішніх справ Арсеном Аваковим, отримали право видобувати тантал та золото в Кіровоградській області з порушенням процедури подачі документів на отримання спецдозволів. Про це йдеться у розслідуванні «Золото для «аваківських»?» із циклу «Схеми в регіонах» – спільного проєкту програми Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми: корупція в деталях» та Інституту розвитку регіональної преси.

Журналісти виявили, що восени 2019 року компанії «Ліра Майн Мінералз» і «Таурус Інфініті» отримали від Держгеонадр спецдозволи на видобуток коштовних руд – у Клинцівському золотому родовищі та на ділянці танталових руд родовища Мостове. При цьому, за даними «Схем», обидві компанії порушили процедуру подачі документів в Державну службу геології і надр.

Ідеться про те, що і «Таурус Інфініті», і «Ліра Майн Мінералз» 1 та 3 липня 2019 року подали в Держгеонадра заяви на отримання спецдозволів без повного пакету документів, який передбачав Порядок їхнього надання (до набрання чинності змін 06.07.2019). Зокрема, на момент подачі і реєстрації заяв у компаній не було звітів та висновків з оцінки впливу на довкілля, звітів про громадське обговорення, які мали б подаватися разом із заявами.

Компанії «Таурус Інфініті» та «Ліра Майн Мінералз», як з’ясували журналісти, зрештою провели громадські обговорення, однак вже після подачі заяв в Держгеонадра. І, крім того, до них залучили не всіх охочих мешканців населених пунктів, біля яких планують видобування.

У відповіді журналістам Держгеонадра повідомили, що справді зареєстрували заяви до вступу в силу змін до Порядку від 06.07.2019, який дозволяв долучати пакет документів уже після реєстрації.

Однак, зазначили у відомстві, розгляд заяв від компаній завершився 10.07.2019, коли вже вступив у силу спрощений порядок, який дозволив додати пакет документів згодом.

Натомість юристка «Інституту розвитку регіональної преси» Оксана Максименюк переконана: таке пояснення не відповідає нормам закону і судовій практиці.

«Якщо брати до уваги, що зміни вступили в силу на наступний день після того, як була зареєстрована заява, то, відповідно до вимог законодавства, зокрема Конституції, яка каже, що закон не має зворотньої дії в часі, сам орган мав розглядати цю заяву відповідно до тих норм, які діяли на момент подачі заяви, – розповідає Максименюк. – Тобто на момент реєстрації даної заяви у відповідній інстанції. З цього приводу є свіже рішення, яке набрало законної сили в листопаді минулого року, стосується також Держгеонадр. І, в даному випадку, суд першої інстанції і Апеляційний суд чітко зазначив, що заява має бути розглянута на підставі того законодавства, яке діяло на момент реєстрації заяви».

Компанії «Таурус Інфініті» та «Ліра Майн Мінералз», які отримали спецдозволи на видобуток золота та танталу на Кіровоградщині через їхніх співзасновників Олександра Настенка та Віталія Якименка, пов’язують з оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зокрема, Ігорем Котвіцьким – їх неодноразово досліджували у своїх матеріалах журналісти видання «Наші гроші».

Крім того, «Схеми» виявили, що син співзасновника «Ліра Майн Мінералз» і «Таурус Інфініті» Віталія Якименка Павло – народний депутат від «Слуги народу», і входить до Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Сам нардеп, з яким журналістам вдалося поспілкуватися в кулуарах Верховної Ради, про родинні успіхи в бізнесі особливо спілкуватися не захотів, відказавши: «Спитайте у батька». З Віталієм Якименком журналістам поспілкуватися не вдалось.

Прессекретарка Арсена Авакова заперечила зв’язок міністра з Настенком та Якименком.