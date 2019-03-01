У кампанії зі зниження тарифів співпрацюють люди Тимошенко й Новинського – «Схеми»

Олексій Кучеренко, який є довіреною особою кандидатки на посаду президента України Юлії Тимошенко, проводить кампанію за зниження тарифів спільно із заступником голови «Партії миру» Вадима Новинського, йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

​Журналісти зазначають, що екс-міністр ЖКГ в уряді Тимошенко Олексій Кучеренко й екс-прокурор із Донеччини Максим Гольдарб є співзасновниками ГО «Тарифна мобілізація». Ця громадська організація веде публічну кампанію за зниження тарифів.

Водночас Максим Гольдарб є заступником голови «Партії миру». Її очолює голова депутатської фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Вадим Новинський.

​Максим Гольдарб працював в органах прокуратури Донеччини, за часів президентства Віктора Януковича перевівся до Києва. Коли міністром оборони був Павло Лебедєв, Гольдарб став аудитором у Міністерстві оборони.

У журналістському розслідуванні Слідство.Інфо «Східна війна» йшлося про те, що Спілка офіцерів публічно звертала увагу, що Максим Гольдарб може бути причетний до закупівлі палива для потреб армії за завищеними цінами. А військова прокуратура порушувала кримінальну справу щодо недбалого ставлення Гольдарба до військової служби.

Олексій Кучеренко у коментарі журналістам зазначив, що співпраця із Гольдарбом – не політична.

«Ну вона ж не політична, організація створювалася саме для того, щоб робити публічний аудит, не тільки тарифів, взагалі монополій, публічних компаній. Коли створювалася «Тарифна мобілізація», не було ні Новинського, ні «Партії миру». Ціна на газ не впливає на те, хто в якій партії є членом», – заявив Олексій Кучеренко.

Подібну позицію озвучив і Вадим Новинський. Він вважає, що Кучеренко і Гольдарб співпрацюють як професіонали.

​«І один, й інший у цій темі є професіоналами в тарифній політиці, у сфері житлово-комунального господарства. Ні, це не свідчить про спільність позиції Тимошенко і «Партії миру», –​ зазначив Вадим Новинський.

На питання, кого б Новинський підтримав у другому турі виборів президента, якщо туди вийдуть Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, Новинський відповів: «точно не Порошенка».

Раніше журналісти «Схем» виявили факти, які вказують на ймовірні маніпуляції з партійними внесками на користь партії Юлії Тимошенко. Частина громадян, які фігурують у звітах партії «Батьківщина» як її спонсори, заперечують, що коли-небудь робили внески на користь партії Юлії Тимошенко, і заявляють, що їхні дані, ймовірно, були використані без їхнього відома.

Це може свідчити про маніпуляції з передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати, – йдеться у розслідуванні журналістів.​

Сама лідерка «Батьківщини» на запитання «Схем» щодо ймовірних маніпуляцій з внесками заявила, що всі доходи і видатки публічні: «Нацагентство з питань запобігань корупції може розслідувати ці справи. Ми відкриті. Все абсолютно робиться публічно. Всі доходи, всі видатки абсолютно публічні. Ми – опозиція, в нас немає силових структур».