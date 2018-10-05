Тимошенко про олігархів: буду рішуче боротися і співпрацювати

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила, що проводила зустрічі із олігархом Віктором Пінчуком, додавши, що має намір з ним співпрацювати в майбутньому. При цьому під час розмови з журналістом програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) Михайлом Ткачем Тимошенко неодноразово повторила, що буде боротися із впливом олігархів в Україні, і це записано в її передвиборчій програмі.

«Ви прекрасно знаєте, що олігархи садили мене до в’язниці, ви прекрасно знаєте, що вони зі мною борються усе моє політичне життя, і я вважаю, що нова Конституція, яку ми презентували, вона якраз демонтує олігархічний режим і зможе побудувати справжню демократію в Україні», – сказала Тимошенко.

Водночас, коментуючи зафільмовані «Схемами» непублічні зустрічі з олігархом Віктором Пінчуком, лідерка партії «Батьківщина» зазначила: «Я можу вам твердо сказати, що з Віктором Пінчуком усе, що стосується форуму YES, і все, що стосується підготовки України до нової ітерації політичної після президентських виборів, – ми будемо співпрацювати. У нього дуже фундаментальні міжнародні зв’язки, і я вважаю, що ці міжнародні зв’язки можуть допомогти Україні в багатьох питаннях».

Журналіст кілька разів запитав Тимошенко, кого вона вважає олігархами, однак лідерка «Батьківщини» так і не назвала конкретних прізвищ.

«Я думаю, що ви всі їх прекрасно знаєте», – відповідала Тимошенко.

Також вона не дала прямої відповіді на запитання, чи вважає олігархом мільярдера Віктора Пінчука.

Журналісти програми «Схеми» зафіксували щонайменше дві зустрічі Юлії Тимошенко, які відбулися в квітні та вересні цього року у одному і тому ж місці – Рильському провулку в Києві, що неподалік Софіївської площі. Обидва рази кортеж Пінчука виїжджав звідти майже одразу після кортежу Тимошенко.

Політик запевнила, що зустрічалася з олігархом, щоб обговорити участь її команди у форумі YES, який проходив у вересні цього року в Києві. Зустрічі Тимошенко і Пінчука журналісти зафільмували за п’ять місяців до початку цього форуму і через тиждень після.

Запитання про ці зустрічі «Схеми» поставили і Віктору Пінчуку.

У прес-службі Фонду бізнесмена заявили, що зустрічі з Тимошенко були присвячені «кампаніям із дезінформації, фальсифікації, маніпуляції, кібератак, fake news і пов‘язаним із цим загрозам і ризикам для України». «Для вирішення цих питань Віктор Пінчук і його Фонд залучає найкращих закордонних експертів у цих сферах. Відповідно, це коло питань Віктор Пінчук обговорює і буде продовжувати обговорювати у 2018– 2019 роках із українськими державними та політичними діячами, в тому числі й з лідером партії «Батьківщина» Тимошенко Ю.В.», – зазначили у Фонді Пінчука.