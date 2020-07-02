Журналістам «Схем» забороняють знімати у ВРП, медіаюристи кажуть – це перешкоджання

Співробітники Вищої ради правосуддя перешкоджали роботі знімальної групи «Схем», посилаючись, у тому числі, на «порушення порядку доступу до службових приміщень», прописаного ВРП. Водночас медіаюристи вважають, що журналісти мають право «безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень».

5 червня 2020 року «Схеми» не допустили на засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби при Вищій раді правосуддя, яка розглядала питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Заявник – ексчлен Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка – просив звільнити Холоднюка, оскільки той, на його думку, перевищив повноваження, видавши наказ про його звільнення з посади члена ВККСУ.

Згадка про цю історію є на так званих «записах Вовка» – начебто з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

За зачиненими дверима члени комісії рекомендували ВРП закрити справу щодо Холоднюка.

Попри листи з проханням про акредитацію, двоє людей у формі судової охорони та троє працівників Вищої ради правосуддя не дали можливості «Схемам» ані відвідати засідання, ані поставити запитання членам ВРП.

Судова охорона заблокувала доступ до зали. Серед причин, які озвучували журналістам співробітники ВРП були, в тому числі, «карантин» та обмеження через це кількості осіб, які можуть перебувати у залі засідань – «до 10». Пізніше начальник управління з питань управління майном та контролю за його використанням секретаріату ВРП Володимир Власов заявив, що «Схеми» порушують «внутрішній порядок доступу до службових приміщень Вищої ради правосуддя».

Схожа ситуація повторилася і 9 червня 2020 року, коли представники судової охорони разом із згаданим Володимиром Власовим створили «живий паркан» в коридорі Вищої ради правосуддя і, таким чином, заблокували підхід журналістів «Схем» до членів ВРП.

Медіа-юристка Людмила Панкратова вважає такі дії співробітників ВРП – «перешкоджанням законній роботі журналістів».

«Згідно зі статтею 30 закону про ВРП, засідання Вищої ради правосуддя та Дисциплінарних палат проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться у виняткових випадках, за наявності підстав, визначених законом про ВРП. Отже, діє ч. 2 ст. 25 «Закону про інформацію», коли журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться», – каже медіа-юристка.

А встановлений трудовий розпорядок та порядок доступу до службових приміщень ВРП, на який посилалися співробітники установи, на думку Панкратової, не можуть встановлювати обмеження для журналістів бути присутніми на відкритих засіданнях суб’єктів владних повноважень.

Раніше «Схеми» також виявили, що в справі судді Окружного адмінсуду Павла Вовка троє членів ВРП не взяли самовідвід, хоча у них – можливий конфлікт інтересів.