Порошенко нагородив будівельника, який звів йому «5-й елемент» і курував будівництво на його землі, де зруйнували пам’ятку

Президент України Петро Порошенко нагородив почесним званням «Заслужений будівельник України» Артура Уманського, який зводив приватні об’єкти для самого Порошенка, в тому числі керував забудовою на його приватній земельній ділянці біля Києво-Печерської лаври, що, як встановило слідство, призвело до руйнування національної пам’ятки. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Таємниця Порошенка».
Званням «Заслужений будівельник України» президент нагородив Уманського у 2017 році – про що свідчить указ на офіційному сайті.
Як зазначено у нагородному листі для представлення до відзначення державною нагородою, Артур Уманський, серед іншого, побудував значний об’єкт «Спортивно-оздоровчого комплексу «Монітор» («5-й елемент»), де одним із трьох кінцевих бенефіціарів є Петро Порошенко.
Також у нагородному листі зазначається, що Уманський здійснив перший етап «ліквідації надзвичайного стану, викликаного зсувом ґрунту та підпірних стінок Олексіївського люнету бастіону Київської фортеці». Крім цього, «під його керівництвом розроблено та погоджено в міністерства та спеціальних установах документацію відновлення Олексіївського люнету».
Власником земельної ділянки, на якій розташований Олексіївський люнет, є Петро Порошенко.
«Що саме спричинило надзвичайний стан на пам’ятці, яка перебуває у власності президента? Чи хто його спричинив? Чи не ті ж будівельні роботи, коли на ділянку заїхала важка техніка і знищила частину люнету – як раніше встановили в поліції?» – мовиться у розслідуванні.
Натомість одразу дві установи повідомили, що нічого не чули про надзвичайний стан на пам’ятці, за ліквідацію якого було нагороджено будівельника.
Це – столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт». У комунальному підприємстві, зокрема, сказали, що не мають інформації щодо зсувів ґрунтів у тому місці щонайменше за останні десять років.
Водночас відомо, що у 2012 році на історичній пам’ятці, Олексіївському люнеті, у центрі Києва, на ділянці Петра Порошенка була зафіксована будівельна техніка, після чого прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування пам’ятки національного значення.
Сам Уманський на питання щодо ліквідації «надзвичайного стану на пам’ятці» у коментарі «Схемам» засміявся: «Мені дуже подобається ваше формулювання. Мабуть, і так. Не пам’ятаю».
Водночас Уманський розповів, що після того, як він завів техніку на ділянку президента, його будівельною роботою зацікавилися правоохоронці.
«Завів у 2011–2012 десь роках техніку. Дев’ять свай було засверлено перших. Кажу, що дозвіл є, картка на початок робіт була у мене на руках. А тоді вже, коли почали роботи, …визначили, що це Олексіївський люнет. Хто тоді був… прокуратура, СБУ, ГАСК… І після цього більше нічого не виконувалось», – поділився спогадами Артур Уманський.
Також у нагородному листі йдеться про те, що Уманський побудував автосалон «Хьюндай-Еліт» у селищі Козин Київської області. Як відомо, офіційний дистриб’ютор автомобілів Hyindai в Україні – це компанія родини Олега Гладковського, бізнес-партнера Петра Порошенка та донедавна заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони.
Раніше «Схеми» розповіли, що Управління державної охорони на чолі з Валерієм Гелетеєм засекретило документи щодо земельної ділянки Петра Порошенка у Царському селі в історичній частині Києва, де розташована пам’ятка національного значення, факт руйнації якої під час будівництва раніше встановило слідство.
Попри встановлення цього факту, що є кримінальним злочином, міліція закрила це провадження на четвертий місяць президентства Порошенка – ще у 2014-му. У зв’язку з «відсутністю складу кримінального правопорушення».
Кримінальне провадження у 2013 році відкрила прокуратура Печерського району Києва. Слідчий відділ Печерського управління Національної поліції Києва, який здійснював досудове розслідування, встановив, що за адресою Радіальна, 5 в Києві «забудовник під час виконання будівельних робіт частково зруйнував пам’ятку архітектури та зніс частину земляного укріплення Київської фортеці».
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