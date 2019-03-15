Порошенко нагородив будівельника, який звів йому «5-й елемент» і курував будівництво на його землі, де зруйнували пам’ятку

Президент України Петро Порошенко нагородив почесним званням «Заслужений будівельник України» Артура Уманського, який зводив приватні об’єкти для самого Порошенка, в тому числі керував забудовою на його приватній земельній ділянці біля Києво-Печерської лаври, що, як встановило слідство, призвело до руйнування національної пам’ятки. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Таємниця Порошенка».

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Званням «Заслужений будівельник України» президент нагородив Уманського у 2017 році – про що свідчить указ на офіційному сайті.

​Як зазначено у нагородному листі для представлення до відзначення державною нагородою, Артур Уманський, серед іншого, побудував значний об’єкт «Спортивно-оздоровчого комплексу «Монітор» («5-й елемент»), де одним із трьох кінцевих бенефіціарів є Петро Порошенко.

Також у нагородному листі зазначається, що Уманський здійснив перший етап «ліквідації надзвичайного стану, викликаного зсувом ґрунту та підпірних стінок Олексіївського люнету бастіону Київської фортеці». Крім цього, «під його керівництвом розроблено та погоджено в міністерства та спеціальних установах документацію відновлення Олексіївського люнету».

Власником земельної ділянки, на якій розташований Олексіївський люнет, є Петро Порошенко.

«Що саме спричинило надзвичайний стан на пам’ятці, яка перебуває у власності президента? Чи хто його спричинив? Чи не ті ж будівельні роботи, коли на ділянку заїхала важка техніка і знищила частину люнету – як раніше встановили в поліції?» – мовиться у розслідуванні.

Натомість одразу дві установи повідомили, що нічого не чули про надзвичайний стан на пам’ятці, за ліквідацію якого було нагороджено будівельника.

Це – столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт». У комунальному підприємстві, зокрема, сказали, що не мають інформації щодо зсувів ґрунтів у тому місці щонайменше за останні десять років.

Водночас відомо, що у 2012 році на історичній пам’ятці, Олексіївському люнеті, у центрі Києва, на ділянці Петра Порошенка була зафіксована будівельна техніка, після чого прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування пам’ятки національного значення.

​Сам Уманський на питання щодо ліквідації «надзвичайного стану на пам’ятці» у коментарі «Схемам» засміявся: «Мені дуже подобається ваше формулювання. Мабуть, і так. Не пам’ятаю».

Водночас Уманський розповів, що після того, як він завів техніку на ділянку президента, його будівельною роботою зацікавилися правоохоронці.

«Завів у 2011–2012 десь роках техніку. Дев’ять свай було засверлено перших. Кажу, що дозвіл є, картка на початок робіт була у мене на руках. А тоді вже, коли почали роботи, …визначили, що це Олексіївський люнет. Хто тоді був… прокуратура, СБУ, ГАСК… І після цього більше нічого не виконувалось», – поділився спогадами Артур Уманський.

Також у нагородному листі йдеться про те, що Уманський побудував автосалон «Хьюндай-Еліт» у селищі Козин Київської області. Як відомо, офіційний дистриб’ютор автомобілів Hyindai в Україні – це компанія родини Олега Гладковського, бізнес-партнера Петра Порошенка та донедавна заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони.

Раніше «Схеми» розповіли, що Управління державної охорони на чолі з Валерієм Гелетеєм засекретило документи щодо земельної ділянки Петра Порошенка у Царському селі в історичній частині Києва, де розташована пам’ятка національного значення, факт руйнації якої під час будівництва раніше встановило слідство.

​Попри встановлення цього факту, що є кримінальним злочином, міліція закрила це провадження на четвертий місяць президентства Порошенка – ще у 2014-му. У зв’язку з «відсутністю складу кримінального правопорушення».

Кримінальне провадження у 2013 році відкрила прокуратура Печерського району Києва. Слідчий відділ Печерського управління Національної поліції Києва, який здійснював досудове розслідування, встановив, що за адресою Радіальна, 5 в Києві «забудовник під час виконання будівельних робіт частково зруйнував пам’ятку архітектури та зніс частину земляного укріплення Київської фортеці».