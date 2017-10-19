Заступник міністра спорту дозволив федерації, яку сам очолює, витрачати гроші бюджету в обхід ProZorro – «Схеми»

Перший заступник міністра молоді і спорту Ігор Гоцул, який одночасно є президентом Федерації легкої атлетики України, підписував дозволи на фінансування легкоатлетичних заходів в обхід електронної системи ProZorro, що може свідчити про конфлікт інтересів у чиновника. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Федерація легкої атлетики України бере участь в експерименті міністерства молоді і спорту, відповідно до якого має можливість напряму отримувати і розпоряджатися бюджетними коштами для організації та проведення спортивних заходів без посередника – Міністерства молоді та спорту. За урядовим задумом, це допоможе дотримуватись затвердженого календарного плану. Була лише одна умова: виконувати наказ Міністерства щодо використання системи ProZorro.

Натомість журналісти виявили, що заступник міністра Ігор Гоцул щонайменше п'ять разів підписував доповідні записки, якими дозволяв фінансувати легкоатлетичні заходи в обхід цієї електронної системи закупівель.

Це може свідчити про конфлікт інтересів, тобто про наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження – вважають юристи «Центру протидії корупції». Бо, з одного боку, Ігор Гоцул є президентом спортивної федерації, а з іншого боку – високопоставленим чиновником, який підписує доповідні записки, що стосуються фінансування цієї федерації.

«Він повинен був одразу ж, отримавши таку доповідну записку, і розуміючи, що мова йде про Федерацію, яку він очолює, про заходи, які будуть вібуватися, повідомити свого керівника для схвалення рішень. І не схвалювати до рішення керівника жодних рішень. Тепер усі ці рішення можуть бути визнані неправомірними», – зазначила юристка Олена Щербан.

У відповідь на це Ігор Гоцул звернув увагу, що, згідно з розподілом обов’язків, він координує роботу цілого департаменту олімпійського спорту.

«Я за розподілом обов'язків відповідаю за олімпійські види спорту. Тут немає суб'єктивізму в тому, щоб хтось комусь дозволив чи не дозволив одноосібно. Це рішення, які ухвалюються великою кількістю фахівців, і моє завдання просто це формалізувати», – запевнив він.

Більше того, журналісти отримали акт ревізії Федерації легкої атлетики, яку провела Державна аудиторська служба.

Аудитори теж помітили, що легкоатлети неодноразово обходили систему ProZorro.«Ревізією встановлено, що Федерація при відборі постачальників товарів та надавачів послуг… не використовувала електронну систему державних закупівель. В електронній системі держзакупівель ProZorro розміщено 34 звіти, …водночас звіти про виконання договорів у даній системі вчасно не розміщено», – йдеться в акті перевірки.

Крім того, у ході перевірка виявили не лише ігнорування системи електронних закупівель, а й інші суттєві зауваження під час освоєння бюджетних коштів. Наприклад, згідно з актом ревізії, на виїзному тренуванні в Анталії в 2015 році замість заявлених 53 спортсменів взяли участь лише 42, але витрати на захід зросли двічі – із 550 тисяч гривень до понад мільйона.

Своєрідно готувалися атлети до чемпіонату Світу серед юніорів і в 2016 році. Тренування відбулися після самого чемпіонату. І не в Україні, а в Греції, що призвело до втрат на суму 416 тисяч гривень. Вже після проведення чемпіонатів витрачали гроші на підготовку до них ще принаймні двічі, що призвело до втрати 602 тисяч гривень.

Ще півмільйона, за даними аудиторів, витрачено на медичні препарати для підготовки до чемпіонатів. І їх теж купували вже після проведення заходів.

«Схеми» відправили окремо запит до офісу Федерації легкої атлетики і чекають на відповідь. Також журналісти направили окремий запит до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке контролює дотримання законодавства про конфлікт інтересів. У НАЗК пообіцяли протягом місяця відповісти, як вони оцінюють цю ситуацію та чи будуть на неї реагувати.