Екс-заступник Матіоса прихованим рішенням суду домігся підвищення пенсії – «Схеми»

Колишній перший заступник головного військового прокурора Володимир Жербицький з порушеннями домігся у суді нарахувань вдвічі більшої пенсії, йдеться у розслідуванні «VIP-пенсіонер» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Існував такий порядок, який передбачав, що пенсія нараховується майже без верхньої межі. Тобто в межах 90% від заробітної плати відповідного працівника. Пенсіонер отримував майже стільки, скільки й дійсний працівник прокуратури. Але це правило було скасоване через те, що такі пенсії були занадто високі», – зазначив старший юрист ГО «Громадський люстраційний комітет» Дмитро Кузін.

Як вдалося з’ясувати журналістам, алгоритм цього перерахунку був таким: Володимир Жербицький звернувся до Пенсійного фонду із проханням підвищити йому пенсію, але отримав відмову. Прокурор вирішив судитися і Голосіївський районний суд задовольнив його клопотання. Водночас у Правобережному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України міста Києва, відповідно до судового реєстру, вирішили рішення про збільшення пенсії оскаржити і подали апеляцію. Проте не заплатили 606 гривень судового збору, що було обов’язковою умовою, відтак апеляція не відбулося. Зрештою, рішення Голосіївського суду вступило у дію, і Володимир Жербицький отримав перерахунок пенсії. Згідно з декларацією, його пенсія зросла з 15 до майже 40 тисяч гривень на місяць.

Журналісти програми «Схеми» звернули увагу на те, що постанова Голосіївського суду щодо перерахунку пенсії високопосадовцю була прихована від громадськості понад рік. Її опублікували тільки після кількох візитів, скарг та письмових звернень в суд журналістів.

Юристи переконані, що рішення суду було неправомірним.

«Пенсійний фонд чітко констатував – мав бути окремий закон про прокурорів, суддів иощо для того, щоб можна було зробити перерахунок цієї пенсії. З 2015 року закон ухвалений не був і тому пенсії не мали бути перераховані», – заявив фінансовий експерт «Реанімаційного пакету реформ» Руслан Чорний.

У Пенсійному фонді прогнозують: це може завдати шкоди українському бюджету.

«У зв’язку з тим, що такий прокурор не єдиний, може безліч бути людей, які присудять собі ті величезні пенсії, які були в минулому. Дійсно, це – великий прецедент, що може обернутися збитками для держави навіть не в мільйон гривень. Пенсія сплачується щомісячно і до кінця життя людини, тож це може перерости в мільярди, якщо брати в цілому по суспільству», – пояснила член правління Пенсійного фонду України Галина Третьякова.